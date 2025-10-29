吊車王要賴簽《兩岸和平協議》！ 律師喊不用批評：就是對共產黨很天真
政治中心／綜合報導
「竹北吊車大王」胡漢龑感情生活讓人津津樂道，擁有為他生下14名子女的「4房妻室」。他近日接受媒體專訪罕見談到政治，呼籲總統賴清德跟對岸簽署《和平互不侵犯條例》，不要老是依偎著美國。結果專訪一出，引發許多網友炸鍋批評。對此，林智群律師認為，不用急著批評他，其實吊車大王只是一個縮影。他們都是熱情大方、真心待人的朋友，就是在面對共產黨時，很天真。
胡漢龑近日接受《遠見雜誌》專訪，談自己的人生故事之外，在專訪最後呼籲總統賴清德，能夠作為台灣第一位跟對岸簽署《和平互不侵犯條例》的總統，不要老是依偎著美國，因為美國搞到全世界民不聊生，「我們台灣可以承受幾天的打、幾天的戰爭、承受幾天的經濟封鎖，為什麼要打這個戰爭，假設自己的兒女死在戰場上，你會情何以堪。」
胡漢龑最後還說全世界的戰爭，哪一個不是美國挑起來的，「我講這個不狗腿的，只希望我們全台灣能夠跟對方和平相處，有甚麼好打的。」
對此，林智群律師分享專訪影片截圖，並寫道，不用急著批評他，其實吊車大王只是一個縮影。我很多好朋友都是藍營人士，絕對不投民進黨，對國民黨是習慣性、反射性的支持，就算是國民黨推一頭豬，他們也會閉著眼睛投下去的那種。他們是壞人嗎？不是喔！不是這樣的喔！在日常生活裡面，他們都是熱情大方、真心待人的朋友，就是在面對共產黨時，很天真。不過林智群律師最後強調：「面對共產黨還天真那事情就要糟了。」
