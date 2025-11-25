吊車突然動作！前鎮工人高處墜落慘死 勞檢揪未做防墜措施開罰30萬

高雄市前鎮區漁港南三路一處工地今傳出工安意外，導致35歲蘇姓工人連人帶車從高處墜落地面，經搶救仍宣告不治。高市府勞工局提供



高雄前鎮一工地今（11/25）發生工安意外，35歲蘇姓工人吊掛小山貓時疑開關誤觸，吊掛設備突然移動，工人連車墜落不治。高市府勞工局勞檢發現雇主未設防墜措施，勒令現場停工並依法可罰30萬，將移送檢方追究刑責。

前鎮區漁港南三路一輛吊車在進行吊掛作業時，準備將小山貓與工人一同吊升至樓上施工，疑因開關遭誤觸，導致吊掛設備突然移動，35歲蘇姓工人連人帶車從高處墜落地面，救護人員獲報到場後緊急將傷者送醫，經搶救仍宣告不治。

勞工局勞檢處接獲通報後立即派員到場調查，初步研判，現場使用移動式起重機搭載堆高機與勞工，卻未設置防止翻轉或墜落的防墜措施，疑因此釀成悲劇。

勞工局表示，勞檢處已勒令工地停工，因雇主違反《職業安全衛生法》第6條第1項，最高可處30萬元罰鍰，後續將移送檢方追究刑事責任，並派員協助罹災者家屬處理慰助與後續權益事宜。

勞工局呼籲，各事業單位在以移動式起重機吊升或載運勞工時，務必落實防墜措施，避免類似憾事再發生。

