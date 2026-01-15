吊車輾斃18歲護專女學生！母出庭悲訴：沒有一句道歉、盼司法還公道

記者林盈君／台北報導，

去年6月間，台北市大安區發生一起死亡車禍，18歲蔡姓女子騎乘機車，行經忠孝新生捷運站附近，正在停等紅燈時，遭後方追撞的吊車輾斃，肇事的77歲賴姓司機，當下竟未停車查看，而是想直接離開現場，所幸被熱心民眾攔下。賴姓司機之後以15萬元交保，讓蔡女家屬難以接受，蔡母更質疑，賴姓司機當時二度輾壓根本是蓄意。15日下午，法院召開民事調解庭，蔡母受訪表示，事發至今，仍未得到一句道歉。

去年6月間，18歲的蔡姓護專女學生騎乘機車，遭後方的吊車追撞輾斃。（圖／翻攝畫面）

蔡母表示，今天下午法院開民事調解庭，但雙方無共識調解破局，蔡母難過指出，事發到現在已超過半年，但仍未得到肇事者及其家屬的一句道歉，且肇事司機的公司也不願負責，她希望能得到道歉與認罪，也希望不要再讓高齡的司機上路，避免再發生悲劇。據了解，蔡母在律師陪同下出庭，但雙方僅調解半小時就結束，蔡母表示，肇事司機的公司沒有提出賠償方案，卻提出聲請，要她自行提起民事求償訴訟，因此調解無果。

回顧案情，蔡女就讀宜蘭某護專，剛結束醫院實習放長假回家，當天騎車出門買東西，沒想到只是停等紅燈，卻遭吊車撞擊輾壓身亡，同樣被波及的，還有另外2名騎士。而77歲的肇事賴姓駕駛，供稱當時身體不舒服，才會失控釀禍，對此，蔡母難以接受的指出，「他（賴姓司機）慢慢的輾過去，然後再倒車，再往前衝再右轉準備逃逸」痛批根本是「蓄意殺人」，盼司法能還給女兒公道。

肇事的賴姓司機以15萬交保，引發死者家屬不滿。（圖／翻攝畫面）

蔡母表示，女兒從小跟她相依為命，她身為單親媽媽，咬緊牙關辛苦扶養女兒18年，如今面對喪女之痛，真的是每日以淚洗面。並指出，事發至今，賴姓司機以及其家屬「沒有一句道歉」，等來的只是兇手過世、家人拋棄繼承，怒斥「撞死人真的可以不痛不癢，甚至一毛都不用賠嗎？所以大車才寧可把人輾斃，也不願下車救人？」希望媒體與司法可以為女兒申冤、討公道。

