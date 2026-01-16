吊車輾碎18歲少女！律師要單親媽「叫爸來」 她瞬間崩潰：二度傷害

記者林盈君／台北報導

去年6月間，北市忠孝新生捷運附近，18歲的蔡姓護校女學生，騎乘機車停等紅燈時，遭後方吊車追撞輾斃，而77歲的賴姓肇事駕駛，竟想直接駕車離去，被目擊民眾攔下，事件引發輿論關注，賴姓司機被裁定15萬元交保，讓死者家屬難以接受。本月15日，北院召開民事調解庭，不過業者與家屬僅會談30分鐘就結束，雙方對賠償無共識，蔡母難過表示，至今等不到一句道歉，且肇事司機已過世，家屬也拋棄繼承，業者態度也消極，真的無接受。

18歲蔡姓護校女學生，遭後方吊車追撞輾斃，賴姓司機被民眾攔下。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午，北院召開民事調解庭，蔡母在律師陪同下到場，對方則是肇事司機的公司、李姓負責人與律師出席。蔡母一方表示，對方律師態度惡劣，見只有蔡母出席，廖姓律師遂劈頭直問「爸爸呢？這個賠償應該也要有爸爸一起啊」，但蔡母與女兒相依為命多年，是單親家庭，此語不啻是對家屬二度傷害。另外，李姓負責人也不發一語，並始終不給出一個願意賠償的數字，最終雙方無共識調解破局。

18歲蔡姓護校女學生，遭後方吊車追撞輾斃，如今家屬與業者調解破局，痛訴等不到一句道歉。（圖／翻攝畫面）

蔡母指出，女兒於去年7月舉行告別式，當時目擊證人也到場致意，接受媒體訪問氣憤表示「司機二度碾壓後遭眾人阻止，仍不願下車，停駛約1分鐘後，還要倒車，不顧後方還有遭二度碾壓倒地的18歲少女，右轉逃逸時，輪胎底下更卡著機車，一條人命15萬交保、摸海龜都要30萬了！」 蔡母也表示：「二度碾壓故意殺人動機非常明顯，對於一條人命15萬交保不能接受，更有再度開拖吊車上路之虞，宛如馬路上的不定時炸彈！」

18歲蔡姓護校女學生，遭後方吊車追撞輾斃，如今家屬與業者調解破局，痛訴等不到一句道歉。（圖／翻攝畫面）

對於調解破局，蔡母15日受訪時難過表示，事發至今已超過半年，肇事的賴姓駕駛及家屬，始終未聯繫受害家屬，甚至透過葬儀社表示他們都在殯葬行業，希望死者喪葬費用可以「打折」，讓死者家數情何以堪，如今受害人家屬等不到一句道歉，肇事駕駛也逝世，賴姓司機5名子女均拋棄繼承，讓家屬無法接受、崩潰至極，希望司法能還給受害人公道。

18歲蔡姓護校女學生，遭後方吊車追撞輾斃，如今家屬與業者調解破局，痛訴等不到一句道歉。（圖／翻攝畫面）

18歲蔡姓護校女學生，遭後方吊車追撞輾斃，賴姓司機以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

