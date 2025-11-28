吊鋼絲出包！男星重摔「後腦勺撞地」痛到地上打滾 劇組挨轟回應了

娛樂中心／蔡佩伶報導

成毅吊鋼絲出意外，後腦勺撞擊地面。（圖／翻攝自微博）

中國男星成毅外型帥氣，踏入演藝圈後累積不少戲劇作品，深受觀眾喜愛。近來，成毅投入古裝劇《兩京十五日》拍攝，沒想到在吊鋼絲期間驚傳摔落，導致後腦勺撞地，讓網友看了十分心疼。

成毅昨（27日）驚傳吊鋼絲時出意外，從曝光的現場畫面可以看到，成毅身上綁滿鋼絲從窗戶飛出，但疑似操作失誤，導致成毅先是臉部迎面撞上茅草屋頂，隨後重重摔落在地，由於地板沒有任何軟墊防護，再加上後腦勺撞擊緣故，讓成毅一度痛到抱頭在地板打滾。

隨後，工作人員也趕緊來攙扶成毅，場面看了怵目驚心，粉絲們見狀則痛批這是進劇組後的第5次意外，呼籲劇組應該要提高拍攝的安全性，進一步加強場地的防護措施，要以演員的安全為第一優先，事後，劇組也發文致歉成毅，除了感謝他的付出之外，表示會引以為戒，讓每個人員都能獲得保障。

成毅受傷後經過短暫休息，仍敬業上工。（圖／翻攝自微博）

而成毅本人也發聲緩頰，提到拍攝打戲難免會受傷，強調每一場打戲，「武術組都會盡最大努力保護演員」，拍攝前也都會反覆確認能否執行，認為一切都是在自身能力範圍內去做，對於大家的關心也表示感激，喊話希望新作品能夠盡快跟大家見面。

《兩京十五日》劇組發聲強調會引以為戒。（圖／翻攝自微博）

