同中學再傳墜樓事件！苗栗女學生陳屍校園 尋獲已屍僵

（記者許皓庭／苗栗報導）苗栗縣頭份市一所中學今（4）日凌晨再度發生女學生墜樓意外，一名16歲高二女學生被發現倒臥於校園大樓前空地，明顯死亡。由於該校在 11 月中旬才發生一名國三女學生墜樓身亡，此次事故再度引發師生與家長高度關注。警方初步排除外力，仍持續調查具體經過與可能起因。

示意圖／苗栗一所中學今（4）日凌晨再度發生女學生墜樓事件，一名高二女學生被發現陳屍於校園大樓前。而該校在上月中旬才發生一名國三女學生墜樓身亡。（擷取自 免費圖庫Freepik）

警方與校方指出，該名高二女學生昨日下午放學後未返家，家屬於晚間 6 點多多次致電仍無人接聽，遂報警協尋。警方透過手機定位掌握其位置仍在校內，家屬亦連夜趕往學校共同搜尋。直到今日凌晨近 1 時，在一棟教學大樓前發現女學生倒地無生命反應。消防局於 0 時 48 分獲報趕抵現場後，確認遺體已僵硬，明顯死亡。

經初步現場勘驗，警方研判女學生可能從 4 至 5 樓間的樓梯落下，但確切墜落高度及路徑仍待檢視監視器畫面與相關跡證；目前未發現外力介入跡象。警方也正在製作筆錄，以釐清女學生昨日行蹤、是否遭遇情緒困擾或與他人發生糾紛。

據了解，該校於上月 18 日才發生一起國三女學生墜樓事件。當時該名學生因人際情緒問題，於上課期間離開教室後從高樓墜落，送醫不治。短短 16 天再度發生學生墜樓，讓家長及地方民代極為憂心。

苗栗縣議員蕭詠萱今日在議會質詢時指出，校園接連出現學生極端事件，校方應全面檢視輔導系統與校內支持機制，包含班導、科任教師、行政團隊都需提高警覺，並強化心理支持連結，不能僅由輔導人員單獨承擔壓力。她並提醒，校方應主動掌握學生生活、同儕互動與情緒起伏，才能有效預防憾事再次發生。

教育處長葉芯慧回應，教育處已啟動校安機制，苗栗縣學生輔導諮商中心昨日深夜即進駐學校，並聯繫衛生局及心衛中心專業醫師加入協助，針對班級與相關學生提供輔導與危機介入。她強調，學校與教育處將持續長期陪伴，亦會安排生命教育講座，引導學生以正向方式處理情緒。

葉芯慧並表示，經初步了解，該名高二女學生近期在校的生活與學習狀況並無異常，但會提醒校方若察覺學生情緒低落或同儕間得知相關訊息，應立即通報師長協助介入，同時加強宣導 1925、1995 等心理支持專線。

衛生局長楊文志補充，目前已有 50 名心衛及社區心理健康專業人員分組投入，將陸續在校內提供心理健康宣導、個案追蹤與輔導，協助學生疏理情緒並建立支持網絡。

警方強調，將持續調閱監視器與訪談相關人士，以釐清女學生放學後動向及墜樓原因，也會協助家屬後續程序。教育處與學校則承諾，加強校園安全與心理支持措施，盼能避免憾事再度發生。

