同事上班打混具「1技能」多領5千 他怨不平衡過來人曝現實面：是真的

在辦公室裡，員工工作態度各異，不免出現部分「擅長打混」的同事，進而引發他人心理不平。近日一名男網友在論壇Dcard發文，抱怨坐在隔壁的同事經常上班偷懶，卻因為擁有英文能力，薪水比自己高出5000元，讓他直呼「覺得有點不平衡」。此話題一出，引發網友熱烈討論。

原PO發文表示，該名同事每天上班後不是立即進入工作狀態，而是從看股票開始，一旦獲利就趁機買運動彩券，接著再觀賞球賽至中午。午休時，必定多睡10至15分鐘才會起床，甚至下午還長時間躲在廁所滑手機，直到下午2點左右才開始處理工作，4點又準備吃下午茶等下班，整日幾乎無實質產出。

然而，該同事因為能與外商開會，具備一定英文能力，因此薪水就比原PO多出5000元。原PO不禁質疑：「我們職務內容差不多，雖然他很偶爾會需要去跟國外廠商開會，但不至於可以到每個月平均都多領5K吧？」

面對這樣的困惑，不少網友紛紛留言點出殘酷真相。有網友直言：「不要懷疑，就是有差這麼多」、「是真的，尤其是你主管英文不好的時候」、「與其說會英文薪水更高，不如說會英文比較有可能找到門檻較高的公司或職位從而有更高薪水的機會」、「是真的，能英文開會基本上薪資可能就比同期多30%，但英文開會沒你想的容易，就算多益900也不一定能做到這件事」、「如果你們團隊的都沒有人能夠跟國外廠商溝通，那就是他存在的意義」。

還有人分享自身經驗表示：「是，我們這邊，會不會英文薪水真的差蠻多」、「之前有上ABC，針對商務面試需求去上課，面了2間外商都有拿到offer，他們外國老師可能本身也很有經驗，所以教學內容也非常實用」、「我是5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」、「當初狠下心砸了錢去認真上abc，幾年後我加的薪已經超越我上課花的錢，還多一項技能，如果有覺悟，真的建議趁早開始」。

