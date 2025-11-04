同事不加班狂請假！他曝原因「很難溝通」 一票人傻眼：該檢討公司

休假是勞工上班的基本權益，不過有時需要休假時，難免需要跟同事、主管協調。一位男子近日表示，有位同事每個月被動收入高達8萬元，除了不加班以外，每次有事都會直接請假，不管其他同事方不方便，讓男子忍不住感嘆，「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通」，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為，同事只是實施自己的權益，男子應該反過來跟公司要求足夠人力，才是正確作法。

原PO在Dcard發文指出，30幾歲的同事從10幾歲就開始投資，至今每個月被動收入高達8萬元，薪水則是基本底薪，讓他困擾的是，同事永遠準時上下班、不加班，每次只要一有事情就會請假，包括特休、家庭照顧假、病假、事假等，不太理睬其他人方不方便，讓原PO直呼「沒有經濟壓力的同事真的很難溝通」。

對此，許多網友紛紛回應，「現在沒違規依法請假，還要私下被抱怨嗎？應該是要跟公司提出要求請足夠的人吧」、「公司給基本薪而已，有出現把事情處理完就不錯了，還要別人不要常請假？那公司不會開高一點請缺錢的人來喔？」、「人家是有底氣阿，如果是你，你也是這樣吧？」、「就基本工資還要要求什麼？他還做得下去我才佩服，不如去打零工，時間不是更自由」。

不少人則認為，原PO應該反過來檢討自己，「你才怪吧，自己奴還要別人奴」、「你比較有問題唷，你不應該抱怨他不加班，你工作量過大，你是要去跟你的上級反應」。

