「同事們非常痛苦、疲憊和恐懼」 德黑蘭醫師淚揭伊朗血腥鎮壓蓄意「爆眼」恐怖策略

伊朗政府近日對國內抗議活動的鎮壓行動持續升級，造成大量民眾傷亡。據報導，首都德黑蘭多家醫院急診室擠滿中槍民眾，其中眼部槍傷病例超過400例，醫務人員在極度壓力下努力救治患者，面對醫療資源短缺與安全威脅。

伊朗抗議傷亡原因為何？ 槍傷多集中眼睛與頭部

據《衛報》報導，多名伊朗醫師指出，抗議者遭受槍擊後送往急診，受傷部位主要為眼睛和頭部，部分患者因此失明。醫師表示，這種傷害模式與2022年「婦女、生命、自由」（Woman, Life, Freedom）抗議時的策略類似。

醫師稱，部分患者甚至需摘除眼球以防感染或控制損傷，醫療資源緊張使得醫護工作條件極度艱困，且網路中斷阻礙醫療協調與外部支援。

醫療人員如何應對？ 面臨疲憊與安全威脅

「同事們非常痛苦、疲憊和恐懼，經常崩潰、淚流滿面。」醫師透露，醫護團隊在情緒和身體上承受巨大壓力，此外，安全部隊不時進入醫院逮捕受傷抗議者，進一步加重醫療壓力。

博魯曼德人權中心（Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights）發言人指出，抗議者不僅眼睛遭槍擊，部分人骨盆也中彈，其中至少1名年輕女性情況危急。該中心表示，即便使用非致命性武器，也有證據顯示安全部隊有意打擊重要器官，導致永久傷殘，並藉此恐嚇民眾。

伊朗政府立場：抗議者引發暴力事件

伊朗官方則指控，抗議活動已演變成暴力事件，並非單純示威。政府指出，示威者曾毆打警察、遜尼派武裝組織槍手殺害警察局長，以及清真寺遭洗劫，強調這些行動顯示抗議本身具有攻擊性。

伊朗抗議血腥鎮壓與人權關注 傷亡數據引國際討論

此次傷亡事件已引起國際社會關注，人權組織呼籲關注伊朗醫療資源壓力與抗議者受傷狀況。醫療人員與志願者持續在困難條件下提供救治，但安全風險與資源限制仍是重大挑戰。

