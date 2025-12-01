同事大一輪以上！00後嘆「職場像黑白」好孤單 一票人揭好處：根本天堂
生活中心／王文承報導
許多人求職時，薪水、公司環境與工作內容都是重要考量，但也有不少年輕人會把「是否有同輩同事能聊天」納入選項。一名網友分享，他在一家僅有15名員工的小公司任職，雖然薪水與福利不錯，但公司同事大多是50歲以上，與20多歲的他年齡差距很大，平時上班幾乎沒話題可聊，讓他覺得相當孤單，形容自己的職場「是黑白的」，貼文曝光後，引發網友熱議。
同事都5字頭 他嘆沒同輩好孤單
一名網友在網路論壇《PTT》發文指出，自己平常交友廣泛，但公司同事全都是「5開頭」以上。雖然大家都很友善、公司待遇也好，但因為年齡差異大，日常工作中幾乎沒有聊天機會。同事們也不太會主動跟他閒聊，最多只有在訂午餐時交換幾句話，讓他感到孤單，並好奇問道：「工作上沒有同齡朋友，是不是會很難受？」
貼文曝光後，掀起網友熱議，「都是長輩就不用刻意社交，超爽的吧」、「這種長輩很棒耶，有邊界感不會問一些有的沒的，根本I人天堂」、「同事是同事，朋友是朋友，我才不跟同事當朋友」、「不會，不是去交朋友的」、「錢準時發就好了，其他都是不重要的事，年齡有差更方便，上班好同事下班不認識」、「你上班很閒嗎，且跟同事最好別透露太多私事，只會成為八卦談資，對自己沒有好處」、「上班是上班 交朋友是交朋友」。
也有人認為與長輩同事共事其實是好事，「享受被長輩們寵愛的感覺」、「那些阿姨叔叔好相處的話很幸福欸」、「你同事長輩都很尊重你很好啊」、「可跟老鳥學一些智慧」、「這種才爽,可以當小鮮肉享受長輩的關愛」、「我的同事都大我一輪以上，有男有女，反而因為這樣大家都很疼我～」。
