同事天天買「摩斯45元早餐」 她跟風驚豔：連吃一周不膩

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一名女子觀察同事每天早餐都買摩斯漢堡的「火腿歐姆蛋堡」，她買來品嚐後驚呼「45元菜也太多了」，讚CP值高，讓她連續吃一周，貼文引發討論後，釣出摩斯漢堡店員表示，若想增加生菜份量，可在點餐時向門市人員提出，不會額外收費；另有經常回購的網友分享，搭配無糖綠茶，一餐約70元，價格划算。

原PO近日在Threads發文表示，同事每天早餐都買摩斯漢堡的「火腿歐姆蛋堡」，她一度好奇為何能天天吃同樣餐點，她買一份嘗試，結果一吃驚艷，直呼「45元菜也太多了」，讚CP高，連續吃一周。

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貼文累積超過5000人按讚，也釣出摩斯漢堡店員留言表示，若想吃更多生菜，點餐時可直接向店員提出，不會額外收費；此外內餡的花生醬也能請店員多加一些。

另有網友分享，除火腿歐姆蛋堡外，另一款培根歐姆蛋也很受青睞，若搭配無糖綠茶，一餐吃下來才70元，被封是速食界「i珍食」（即期折扣鮮食）。

網友紛紛留言，「店員路過，生菜可以再多」、「摩斯都可以要求菜多」、「花生醬可以要求抹雙面，然後生菜可以要求多一點」、「摩斯的火腿歐姆蛋、培根歐姆蛋，兩款我都輪流吃，再加大杯無糖綠才70元，根本i珍食」、「摩斯早餐蠻便宜的，現在外面早餐店，一個漢堡就快100元了」、「超好吃！花生醬可以多」。

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