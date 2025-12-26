同事天天12點下班！ 菜鳥嚇傻想辭 過來人勸「忍3年」：之後年薪400萬





科技業的高薪令人羨慕，但也有工時長、壓力大的情況。一名入職不久的工程師表示，看到同事天天加班到深夜11、12點，擔憂自己未來也要過著爆肝人生，因而萌生辭意。

該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己是在某IC設計公司擔任工程師，雖然進公司的時間不長，但已經萌生辭職想法，主要原因是「工時太長」。除了自己需on call待命外，還看到同部門的同事每天都忙到晚上11至12點，有時甚至到了晚上10點還要開會，自己雖然還是菜鳥，但看著越想越不對勁，似乎可以預見自己的未來：「可以想見未來的光景是如何？」

他表示，自己已經開始準備新履歷，只是還在考慮什麼時候才是提離職比較好的時間點：「剛好再一陣子也要過年了」，因此想問問其他網友的建議，不過他也對自己入職不久就提離職感到有點不安，問：「在科技業同一份工作，做不到三個月就離職的人多嗎？」

此案例吸引許多網友留言討論，不少網友認為高工時工作難以長久，並認為若為了工作賠上健康並不值得，認同他想離職的想法：「壓力太大就跑吧，身體健康比什麼都重要」、「沒事，身心有壓力就離職，硬撐到生病絕對不划算，我也打算裸辭+1」，至於工作短期就離職，也有過來人分享經驗和做法：「在GG做三個月...閃人路過」、「緯創我待不了兩個月」、「我前三份都不超過半年，我不會寫到履歷裡」。至於離職時機，有網友建議原PO再忍耐幾個月：「現在年末不好找，沒那麼急通常是3月再換工作」。

不過，也有網友分享自身經歷，表示自己也是工時很長很累，但看在高薪的份上，還是撐了下去：「不是在真一線，也是早9上班、晚10或11點下班，剛開始也撐不太住，做了3年薪水快400萬，瞬間沒辦法離職」。

