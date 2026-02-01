同事女女愛變調 酒後凍未條同床硬上

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林女陪愛慕已久的女同事上酒吧，返回對方住處後，涉嫌強行親吻、揉胸、指愛，經地院依妨害性自主罪判刑3年半，高等法院高雄分院審酌林女改口認罪，並賠償和解，改判2年、緩刑5年。

據了解，2023年10月14日凌晨，被告林女陪同事甲女到新興區某酒吧飲酒作樂後，返回對方租處休息時，將她壓制在床，涉嫌親吻耳朵、撫摸胸部，進而指愛得逞。案經甲女報警處理，依妨害性自主罪嫌，函送高雄地檢署偵查、起訴。

林女應訊指出，不清楚為什麼本來是個美好的夜晚，但隔天早上不知為何甲女態度丕變，堅稱是兩情相悅，否認犯行；甲女則說，當晚林女睡在她左邊，半夜突然吻左邊耳朵下緣處，左手揉其胸後，壓住其上半身，右手指侵私處，長達10分鐘。

高雄地院開庭調查，案發後甲女質疑當晚之事，林女雖說「意識斷片」不清楚，卻提及「但一定是造成了你很大的不舒服」、「我先跟你道歉」、「對不起」等語，判決有期徒刑3年6月。

林女不服上訴，高等法院高雄分院審酌她改口認罪，與甲女達成賠償和解，改判徒刑2年，宣告緩刑5年及保護管束，尚未定讞。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

