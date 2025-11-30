同事年紀大沒話聊！他嘆「職場黑白色」好孤單 一票人反讚爆

薪水、工作內容、環境是許多人求職時考量的重點之一。一位網友近日表示，他任職於一間員工只有15人的小公司，雖然薪水福利還不錯，不過同事們年紀都是5字頭以上，跟20幾歲的他相差太大，平時上班幾乎都沒話聊，讓他覺得相當孤單、職場是黑白的，貼文曝光後引發熱議，許多人反而認為，不用參加長輩話題的職場相當不錯，有時還能藉年齡優勢被照顧。

原PO在PTT發文指出，自己20幾歲、平時交友廣闊，跟年紀都是5開頭以上的公司同事差距很大，雖然同事們都很友善、薪資福利也不錯，不過因為年齡差距大，原PO上班時常常沒有人可以一起聊天，同事們也幾乎不會找他閒聊，頂多只有訂午餐時講幾句話，讓他覺得相當孤單，「工作上沒同齡的朋友，這樣是不是很難受？」

對此，許多人紛紛回應，「不會，不是去交朋友的」、「同年齡的多，還要社交，麻煩！」、「錢準時發就好了，其他都是不重要的事，年齡有差更方便，上班好同事下班不認識」、「都是長輩就不用刻意社交，超爽的吧」、「這種長輩很棒耶，有邊界感不會問一些有的沒的，根本I人天堂」、「同事是同事，朋友是朋友，我才不跟同事當朋友」。

另外也有人認為，年紀小容易成為職場交友優勢，「這種才爽，可以當小鮮肉享受長輩的關愛」、「主動和同事搭話呀，這種超棒的，可以享受被長輩們寵愛的感覺～」、「我的同事都大我一輪以上，有男有女，反而因為這樣大家都很疼我～」、「那些阿姨叔叔好相處的話很幸福欸」。

