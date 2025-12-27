同事昏迷他爬回地面求救⋯林森北路下水道意外2工人中毒送醫

2名工人在地下水道施工時一氧化碳中毒。翻攝畫面

台北市中山區林森北路與南京東路一段交叉口，今（27）日凌晨5時許發生嚴重工安意外，31歲鄭姓男子與57歲蔡姓男子在進行下水道工程時，疑因地下空間密閉、引擎發電機廢氣無法排出，導致一氧化碳中毒，其中57歲蔡男當場陷入昏迷，所幸緊急送醫搶救後恢復意識，2人目前均在醫院觀察治療中，警方已介入調查是否涉及違反《職業安全衛生法》。

警方指出，案發時兩名工人於下水道內施工，現場疑似放置引擎發電機運轉，但地下空間通風不良，廢氣逐漸累積，導致人員身體不適。57歲蔡男因一氧化碳中毒當場失去意識，31歲鄭男發現同伴異狀後，立即返回地面呼救。

附近路人聽聞呼救聲後，隨即通知現場值勤義交並報警處理，警消人員獲報趕抵後，迅速將兩名工人救出。消防人員到場時，蔡男已呈現無意識狀態，經送醫搶救後恢復生命跡象；鄭男則意識清楚，同樣送醫檢查。

警方初步調查，事故主因為下水道環境密閉、通風不良，加上發電機在地底排放不明氣體所致，已通知29歲李姓工地負責人到場說明，後續將釐清工程單位是否涉及工安疏失，並依法辦理職業災害通報。



