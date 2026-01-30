同事月給1.5萬孝親費 他驚呼可怕 過來人嘆：給20年還被罵不孝





出社會後，有些人會固定給父母一筆「孝親費」。有網友表示，聽說同事每個月要固定給家裡1萬千元的孝親費，暗自感到「頭皮發麻」、直呼「真的好可怕」，也引發眾人熱議。



該名網友在社群媒體Threads發文，表示自己聽說31歲的同事，每個月仍會固定給家裡1萬5千元孝親費，感到相當驚訝，認為這筆支出造成的經濟壓力頗重，更坦言自己對此的直接感覺是「瞬間頭皮發麻」，忍不住在心裡直呼「真的好可怕」。

▼原PO聽說同事每個月都要固定給1萬5千元孝親費，坦言感到「頭皮發麻」。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友連討論，對於是否該給孝親費，眾人有不同的意見。有人和原PO一樣，認為給孝親費是難以拒絕的：「真的給的很痛苦」、「我聽過有人收了30年的孝親費，還繼續收，而且疫情嚴重時，還堅持要繼續收現金」、「我以前孝親費一個月給薪水的一半」、「我給了20多年孝親費，結果被叫不孝」。

▼眾人對於「孝親費」的看法不一，有人覺得是壓力，也有人覺得是對父母的回饋。（示意圖／取自Pexels）

不過也有些人認為，若是工作後仍和父母同住，或是基於感謝父母養育之恩的心情，給孝親費也很合理：「如果吃家裡住家裡、生活用品由家人採買，那15000元很正常」、「可怕什麼？每個人對家庭責任認知的不同」、「我20歲起，一個月20000元孝親費，到現在52歲，媽媽還是跟我住，沒啥問題呀」、「我覺得能夠給孝親費是一件幸福的事，那代表我們有能力可以照顧家人」。還有網友提到，每個家庭的狀況不同：「看年齡、收入、狀況決定金額」，認為給不給孝親費、孝親費給多少，本來就沒有標準答案，不應以自己的想法評斷他人作法是否恰當。

（封面示意圖／取自pixabay）

