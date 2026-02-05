同事特休「全請在二月」他佩服：完全不用進公司 網提不同看法

農曆春節連假將至，讓一票上班族相當期待，有網友分享，身邊有同事把今年的特休全請在二月，所以整個二月都不用進公司上班，讓原PO十分佩服，不過網友對此卻有不同看法。

有網友在論壇Threads發文，表示二月有農曆春節連假、228連假等假期，加上周休二日後，二月只有14個工作天，有同事乾脆把今年的特休全請在二月，所以整個二月都不用進公司上班，讓原PO十分佩服，「1月30日上完班，下次進公司是3月2日，真的別說多讚了」。

有網友表示「這我，2月整個月不用進公司」、「我每年都這樣做，不過我都過年後，因為過年2月被人搶先了，等3月換我休一個月，不過爽完回來上班的第一天超痛苦」、「前幾年也中秋節跟雙十連假中間隔了幾天，直接請了特休～直接放了11天，公司都沒說，後來被廠長說怎麼都沒有看到你上班...」

也有網友皺眉「可是才二月後面就沒假感覺很痛苦」、「後面幾個月都沒得放特休不會太痛苦嗎？」、「代價是他今年剩下的日子都沒有假可以請了耶」、「可是這樣其他11個月不就上得很痛苦」、「他準備要離職嗎？還是年假要到期？要不然ㄧ次請完要幹嘛？其它月份怎麼辦？」

「可是爽這1個月，卻痛苦11個月，我寧願分散，放太久其實也很無聊，除非是出國玩，只是萬一之後真的有事不得不請，沒假能休還要扣薪」、「我反而不喜歡放太長的假，這樣會收不了心」、「他的職位可以讓他請假14天，感覺之後會有被重新檢視工作內容的風險」、「這個考績會拿丙吧？」

