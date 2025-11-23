同事看上室友！他出招教「下藥」遭重判

劉姓男子知道李姓同事「心儀」同居室友，竟然教唆李男以含有第3級毒品成分的安眠藥迷昏受害室友猥褻。（示意圖／Pexels）





交到壞朋友！台東發生一起離譜猥褻案，劉姓男子知道李姓同事「心儀」同居室友，想跟對方發生關係，竟然教唆李男以含有第3級毒品成分的藥物迷昏受害室友，再趁機強制猥褻。劉姓男子否認犯案，但台東地院認為他教唆意圖明確，兩人的行為造成被害人身心重大傷害，依照教唆以藥劑犯強制猥褻罪判刑3年6月，可上訴。

根據判決書內容，劉姓男子跟李姓同事同在某處工地工作結識，劉男得知李男心儀室友，卻沒有機會「更進一步」，劉男多次建議他使用有FM2成分的藥物，摻入室友飲食中，就可讓室友任他擺布。

廣告 廣告

李男依劉男建議，取得該種藥錠7顆，回到租屋處後將其中2顆藥摻入室友的飲品中，在室友因為藥效昏睡時，趁機猥褻得逞。不過3天後受害室友在李男手機中發現自己被偷拍的私密照，還有李、劉二人討論如何對他下藥的對話紀錄，氣到報警提告。

法院審理時，李男坦言即使劉男告誡他用1顆藥就好，他為了保險起見還是將2顆藥下在室友的湯、飲料中，劉男則表示，自己只是隨口說說，並沒有教唆李男的意圖。法院勘驗對話紀錄，劉男不僅建議下藥的劑量，還追問效果如何，還提出酒精輔助下藥，認定劉男所言已經不是「隨便講講」的範疇，最終依教唆以藥劑犯強制猥褻罪重判3年6月。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／高雄70歲婦吃饗食天堂疑噎到 命危送醫

國中小情侶偷嚐禁果 女方家長求償150萬 判決曝

新／離奇車禍！國道8號汽車相撞 1車駕駛消失

