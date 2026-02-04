同事眼中溫和足療師...竟突抓狂隨機砍人「追到警局門口也不放過」 背景曝光

台南金華派出所前昨晚發生隨機砍人事件，凶嫌（紅圈處）身分曝光。（翻攝自臉書/台南大小事 ）

台南市昨晚（3日）發生一起恐怖隨機砍人案，一名陳姓男子在金華派出所前持刀刺傷一對互不相識的男女，造成2人背部、腹部穿刺傷，其中男性傷者一度大量出血，情況危急。派出所警方立即衝到門口將陳男壓制逮捕。

事後調查發現，這名陳姓男子為在附近養生館兼職的足療師，行凶使用的足療刀為其隨身攜帶的私人用品，而同樣在該養身館上班的同事知情後，表示感到非常驚訝。

台南隨機砍人原因是什麼？

昨日晚間，陳男在金華派出所前的道路上，突然持約20公分長的足療刀攻擊路人。一名男性腹部遭刺，當場大量出血，他忍痛逃到派出所門口，凶嫌卻仍不停止繼續攻擊；另一名女性背部也受傷，兩人皆緊急送醫救治。派出所內警方見狀後，迅速開門制伏嫌犯。

警方表示，初步確認陳男與兩名傷者互不認識，屬於隨機攻擊行為，至於詳細犯案動機，仍待後續調查釐清。

嫌犯身分曝光？ 南漂來台南工作的足療師？

隨著案情曝光，陳男的工作背景也隨之浮上檯面。據了解，陳男為北部南下至台南工作的足療師，近期在當地一家養生館兼職，任職時間僅約1至2個月，主要負責修腳皮等足療相關工作。

同事指出，陳男平時話不多，工作時相當安靜，個性也十分溫和，「真的看不出來會做出這種事」。

行凶足療刀來源非店家提供？

針對外界關注的凶器來源，養生館同事表示，陳男犯案所使用的足療刀，並非店家提供的工具，而是其個人隨身攜帶的用品。平時若沒有排班工作，陳男多半在外閒晃、抽菸或休息，日常互動並未出現異狀。

陳男傳出近期分手？ 案發當天提早下班

同事也透露，陳男原本與女友一同南下工作，但近期精神狀況略顯恍惚，曾私下提及上個月剛與女友分手。案發當天，陳男更突然提前約3小時離開工作場所，未料不久後便發生隨機傷人事件，讓同事們得知消息後相當震驚。

嫌犯戒護中 台南隨機砍人最新進度一次看

本案共造成1男1女重傷送醫，嫌犯陳男手部也因過程中受傷，被送往醫院治療。警方表示，陳男被制伏後情緒冷靜，但始終保持沉默，目前仍在醫院戒護中，待身體狀況穩定後，將進一步製作筆錄，釐清完整案情。

