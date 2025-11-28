同事笑她皮蛇！開會揭女員工有帶狀皰疹 台積電副理要賠10萬

記者楊忠翰／台中報導

沈姓主管開會時揭露林女罹患帶狀皰疹遭判賠10萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

台積電公司林姓女工程師，先前控訴沈姓副理職場霸凌，還洩漏她罹患帶狀皰疹等隱私，導致同事在群組戲稱她為「皮蛇」；法官依違反個資法判沈男2月徒刑，全案確定；林女再提民事求償82萬元，台中地院認為，沈男洩漏女下屬疾病、個資等隱私，判他應給付10萬元，全案仍可上訴。

林女指控，2021年間，沈男擔任台積電薄膜部門副理，當初以「女工程師無須值夜班」等條件招攬員工，沈男卻擅自更改職務內容，不但要求她值小夜班，還讓她單獨值日班，甚至駁回加班單，沈男還寄信給同事，內容充滿嘲諷、排擠意味，並表示：「請不要在00：00放她走！」

林女表示，沈男在公司開會時，公開洩漏她罹患帶狀皰疹等個人資料，連她抱病上班一事，也被惡意解讀態度欠佳、不適任，後來她因病請假數周，沈男卻稱工作進度落後，要求她休假回去上班，然後持續刁難她，讓她感覺重回煉獄。

林女還說，沈男聯合同事在群組中對她集體霸凌，並以廢物、肥、白爛、皮蛇、智障、白痴、笨、呆、豬等字眼形容，還以「怎麼沒被炸死？」、「真希望他媽知道他女兒這麼廢」等字句貶損她的人格，還想以不合理的工作量欺凌她，遂對沈男提告求償82萬元。

沈男辯稱，按照勞基法保障，分娩女性不得安排夜班，但林女並未懷孕，過去也有女員工值小夜班，亦沒有刻意退她加班單；他寄信是要求同事善意協助，自己也與同事相處融洽，才會以詼諧口吻相互溝通，他提到林女病況並非故意，亦是避免他人受病毒傳染，否認有霸凌林女之情事。

法官認為，沈男開會時散布林女病況，以及生理假、病假及就診資料等個資，明顯侵害林女隱私權，至於沈男職場霸凌部分則認定不成立，林女求償薪資損失無據，考量雙方學歷、收入及侵害程度等情狀，判沈男應賠償10萬元。

