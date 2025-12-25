同事老婆疑出軌 他開直播公審！吸引萬人吃瓜 他吃官司

〔記者黃佳琳／高雄報導〕印尼籍男子IWA得知同事的老婆SITI疑似出軌，他見同事傷心欲絕，為了幫同事出氣，竟在抖音開直播公審SITI，吸引逾萬人次觀看，SITI不滿認為名譽受損，提告求償50萬元，法官認為，IWA開直播公審他人涉及私德而與公共利益無關，縱使為真實，亦屬違法侵權，因此判他應賠8萬元。

判決指出，今年4月10日晚上11點半，IWA在工廠員工宿舍裡，利用TikTok抖音社群平台上的帳號，以直播方式痛駡同事的老婆SITI裸露身體、僅披掛被毯躺在床上，與另名男性獨處一室，IWA一駡就是1.5小時，吸引逾萬人次的網友觀看。

SITI事後得知此事，認為自己不是公眾人物，是否外遇涉私德，IWA不應該透過網路直播方式公審她，造成她名譽受損，因此提告向IWA求償50萬元。

高雄方法院簡易庭審理時，IWA坦承開直播痛駡SITI，但辯稱當時他陪同事去找老婆，當場抓姦在床，於是他才會開直播替同事出氣，並沒有胡亂指控；法官則認為，即使直播內容為真實，亦僅涉及私德而與公益無關，因此判IWA應賠8萬元，可上訴。

