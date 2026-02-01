同事薪水多 5 千卻整天看球賽？網揭「職場殘酷關鍵」：這技能是保命符

生活中心／程正邦報導

同事上班打混具「1技能」多領5千，他怨不平衡，過來人曝現實面：是真的。（示意圖／翻攝自photoAC）

在職場中，最讓人心理不平衡的莫過於「做得比人多，領得比人少」。近日一名男網友在 Dcard 訴苦，抱怨隔壁同事上班時間幾乎都在摸魚，不是看股票、買運彩，就是躲在廁所滑手機，每天實際產出極低。然而，這名同事的月薪卻硬生生比原 PO 多出 5000 元，原因僅在於他擁有一項原 PO 較弱的技能：英語溝通能力。

上班 2 小時、摸魚 6 小時？「混水摸魚」同事領更高

原 PO 描述，該名同事每天進辦公室的標準流程是：先研究股票、買運彩，接著看球賽看到中午；午休雷打不動要超時，下午再進廁所長待，直到兩點才慢悠悠開工，四點又進入下午茶模式等待下班。

儘管工作態度散漫，但由於該同事具備能與外國廠商視訊開會的能力，公司每月多給他 5000 元。原 PO 納悶表示，兩人職務內容相仿，雖然對方偶爾需要處理國外業務，但「真的值得每個月多領這 5K 嗎？」

一名網友表示：「我是5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言。」 (示意圖／翻攝自Pixabay)

網友點出殘酷現實：你領的是工資，他領的是「不可替代性」

文章曝光後，多數網友並未站在原 PO 這邊，反而點出職場薪資結構的現實面：「如果整個辦公室只有他能跟外國人溝通，那他就是不可替代的，主管英文越差，他的價值就越高。」許多人多益考 900 分也未必能在國際會議上流暢對答、解決爭端。網友直言：「能開會跟能考試是兩回事，這 5000 元是買他的『緊急救援能力』。」

有過來人分享，語言能力往往是跨入高門檻公司的門票，「從台商轉外商後，工作量減半、薪水翻倍，最大的差異真的就是語言。」

技能溢價：薪水不是看「多累」，而是看「誰能取代你」

過去職場專家也指出，薪資高低往往取決於「稀缺性」而非「勞累程度」。即使該同事平日產出低，但當關鍵的國際會議來臨時，若沒人能頂替他的位置，公司就必須負擔這筆「溢價」來留人。這也是為什麼許多上班族願意砸重金補習商業英文，因為一旦具備實戰溝通能力，帶來的薪資漲幅往往遠超學費支出。

面對這類「功能型」同事，與其糾結其工作態度，不如思考如何補齊自己的技能包。許多網友建議原 PO，若覺得 5000 元差距很大，與其抱怨，不如趁著工作空檔自我進修，讓自己也具備「開會能力」，屆時不僅能消弭不平衡感，更有籌碼與公司談判甚至跳槽。

