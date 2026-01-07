同事被資遣狂請假「週休4天不扣薪」 OL追問大驚：不是特休

【緯來新聞網】自己的權益要爭取！有民眾發現，最近被資遣的女同事瘋狂請假，原以為是公司要求，結果一問才知道，對方休的並不是特休，而是「謀職假」，為此感到大開眼界，引發熱議。

勞工被雇主預告資遣，可以請「謀職假」外出找工作。（示意圖／翻攝自pixabay）

原PO在Threads透露，公司一名女同事被資遣，最近一直請假沒來上班，她猜測是公司不想保留特休，否則就必須換成錢，所以逼對方休假休完，怎料進一步詢問發現不是這麼一回事。



原PO指出，女同事休的是謀職假，不是特休，等於1週請假2天，特休還不會被扣，可以全部換錢，讓她忍不住驚呼：「現在才知道！」



根據《勞基法》，謀職假是指勞工被雇主預告資遣，為另謀工作得於工作時間請假外出；其請假時數，每星期不得超過2日之工作時間，且請假期間之工資照給。雇主不得拒絕，否則可處新台幣2萬元以上、100萬元以下罰鍰。



貼文曝光後，引發熱烈討論，至今已有61萬人瀏覽，網友紛紛留言：「謀職假是讓你去找下一份工作的，無法換錢，一定得休完，不休白不休啊」、「太多不懂勞基法的人，才有慣老闆的作案空間」、「請善用謀職假！逾期不換薪的」、「至少20年前就有…不過是被資遣的才有」、「第一次聽到！」、「原來是這樣喔，好像沒有幾家公司是這樣」。

