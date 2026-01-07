同事請1種假「領全薪」還周休4天 她愣：不是特休

一名女子發現，被資遣的同事每周請假2天，加上周末休息，一周周休達4天，本以為對方使用特休，後來才知道是謀職假，且請假期間仍可領全薪，讓她驚訝不已，將其PO上網後引起討論。

原PO近日於Threads發文指出，公司裡被資遣的同事最近經常請假，本以為是要消耗剩餘特休，結果一問才知道對方請的是謀職假，謀職假期間薪資照發，特休若未休完，也可折算成薪水，讓她驚呼「現在才知道！」

根據《勞基法》規定，謀職假是指勞工被雇主資遣時，於離職前的一段期間內，為外出尋找新工作的請假權利，雇主應予以同意，以縮短勞工失業時間；至於謀職假的天數，以勞工接到終止契約預告後到離職前，每周可有2天謀職假，且請假期間工資照發。

貼文吸引逾9千人關注，不少人直呼「第一次知道」，也有網友提醒，謀職假的目的主要是給勞工外出找工作，不能額外換錢，只能在離職前休完，「無法換錢，一定得休完」、「被資遣才有」、「請善用謀職假」、「謀職假不能換錢，只能休完，所以一定要請滿」、「一周2天謀職假，再加上一周有2天正常休假，等於7天有4天不用上班」、「我也是之前被一間公司大裁員才知道有謀職假」。

