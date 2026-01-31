同事超混卻領高薪！他怨多1技能「每月多5千元」不平衡 網揭關鍵：不誇張

一名男性上班族在Dcard分享自身經歷，指出隔壁同事上班頻頻摸魚，實際投入工作的時間不多，卻因具備1能力，月薪硬是比自己多出5000元。（示意圖／翻攝自pixabay）

薪資不只反映工作時數，也取決於「不可取代性」。近日一名男性上班族在Dcard分享自身經歷，指出隔壁同事上班頻頻摸魚，實際投入工作的時間不多，卻因具備1能力，月薪硬是比自己多出5000元，讓他感到相當不平衡，話題隨即引發大量討論。

原PO表示，該名同事每天進辦公室後，第一件事就是關注股市，若當天有獲利，便外出投注運彩，接著一路觀看球賽直到午餐時間。午休時不僅延後起床，還會長時間待在洗手間滑手機，往往到下午2點後才真正開始處理公事，4點左右便進入下午茶與等下班模式。

儘管對方工作態度鬆散，但薪資卻比原PO高出5000元。原PO指出，兩人職務內容幾乎相同，唯一差別在於該同事能以英文與外國廠商溝通，偶爾需參與英文會議。他質疑，這樣的工作內容差異，是否真的值得拉開如此明顯的薪資距離，也因此開始思考是否該投資時間學英文。

貼文曝光後，網友意見呈現一面倒，多數人認為語言能力本身就是職場價值的體現，「你會的他都會，但他會的你不會」、「公司需要有人能對接外商，這本來就有加值」、「尤其當主管英文不行時，這種人更關鍵」，不少網友直言，5千元的差距其實並不誇張。

也有人從職涯角度分析，認為重點不在「英文值多少錢」，而是「英文讓你有機會進到薪資天花板更高的環境」。有過來人分享，從本土企業轉職外商後，工作量反而減少，薪水卻成倍成長，最大差異正是語言能力。

針對原PO是否該學英文的提問，也有網友給出實際建議，指出商務英文與日常英文截然不同，即便多益成績高，也未必能順利主持或參與英文會議，但若能達到流利溝通，薪資提高並非少數案例。更有人分享自身補習或線上學習經驗，表示針對職場需求訓練，對求職與加薪確實有實質幫助。



