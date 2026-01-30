同事超混...會「1技能」薪水竟高5千他怨不公 過來人嘆：這是現實

原PO不滿隔壁超混的同事，明明職務內容差不多，只因為對方會說英文，偶爾會被找去跟外商談公事，薪水竟比自己高5000元，感到非常不平衡。（示意圖：Shutterstock／達志）

辦公室內員工工作態度不一，總是會出現比較「擅長打混」的同事，讓其他人心裡不是滋味。近日一名男網友表示，坐在隔壁的同事上班超混，不管如何總是可以找到摸魚時間，然而對方卻因為會說英文，薪水就比努力工作的自己高5000，覺得非常不平衡，詢問大家真的合理嗎？引起熱議。

男網友在Dcard發問「會英文薪水真的可以多很多？」，他指出隔壁同事每天上班都在打混，早上到辦公室後就是先看股票，有賺錢就跑去買運彩，然後開始看球賽看到中午吃午餐，午休也一定會多睡10分鐘以上才起床，但緊接著又跑去廁所蹲20分鐘滑手機，直到下午2點才真的開始處理工作，到了4點吃下午茶等下班。

原PO不滿說，只因為這個超混同事會說英文，因此薪水就是比自己高5000元，明明職務內容差不多，只差在對方偶爾會去跟外商開個會，這樣差距有大到5000元嗎？心理覺得相當不平衡，開始思考是否要去報名個abc來投資自己。

不少過來人紛紛留言：「不要懷疑，就是有差這麼多」、「我們公司一樣，會英文薪水就差很多」、「尤其是你主管英文不好的時候，這種員工更重要」、「沒什麼好不平衡的，怪你自己不會英文」、「與其說會英文薪水更高，不如說會英文比較有可能找到門檻較高的公司或職位從而有更高薪水的機會」、「之前就是針對商務需求跑去上abc，教學內容很實用，結果應徵2間外商都順利拿到offer」、「可以流利用英文交流就是有這種價值」、「如果你們團隊的都沒有人能夠跟外商溝通，那就是他存在的意義」。

