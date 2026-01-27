同事雙外遇還躲密室？ 她抓包後反被勸「別多管閒事」

上班時間同進同出引發關注，網友質疑兩人關係過於親密。（示意圖／Pixabay）

職場不僅是工作的場域，有時也成了人際關係的風暴中心。近日一名女網友在論壇發文，透露自己疑似目擊兩位已婚同事發展婚外情，不僅時常藉由上班時間出外同行，甚至在公司內部出現過長時間共處密室的情形，引起不少網友熱議，多數人認為在不影響工作下「旁觀就好」。

該名網友在Dcard以「發現公司同事互相外遇」為題發文指出，公司內有一對已婚男女同事互動頻繁，三不五時會在工作日一同外出，甚至在車上親密互動的場面都曾被同事目睹。此外，兩人有時會一起躲進公司內一間可上鎖、無窗的小房間，長時間未出，雖無直接證據，但該名網友直言「不難想像裡面在做什麼」。

她也補充觀察到，女方在社群軟體上設定的頭貼，是與孩子合照的溫馨畫面，但在辦公室內卻整天與男方形影不離；甚至在一次公司跨縣市旅遊活動中，兩人也未與其他同事同行，而是單獨開車前往。原PO表示難以理解兩人一邊維持愛家的形象，私下卻有明顯親密舉動，因而產生糾結：「遇到這樣的情況，應該沉默？還是該讓他們另一半知道？」

貼文一出，立即引發大量回應。不少網友認為「多一事不如少一事」，留言包括：「這種事看看就好，何必捲入？」「只要不影響你工作，旁觀最安全」「我曾經好心提醒別人，結果反被排擠，最後自己走人」。

也有網友提醒，職場本就充滿複雜人際關係，對他人私事的評論或干預，很可能轉化為職場壓力甚至人際報復，呼籲：「除非影響你的權益，否則沉默是保護自己的方式」。

