同事驟逝她不願再悔憾，倒數1968天追財富、心靈自由：3方向完成退休拼圖「最重要是行動」





「每次工作到很累，就會想趕快退休，但我不想等到65歲，因為人生只有一次，我不想拖太久！」Podcast節目「1968退休倒計時」主持人阿佳說。身為6年級後段班的她，有著同齡人共同的焦慮：好想退休，卻又不知怎麼做？直到一位職場前輩驟逝，讓她決定開始行動，從身、心、靈3個方向著手，追求健康、財富與靈魂的自由。

「你還記得禮拜五的下午3點，你在做什麼…假設那就是你生命的最後時刻呢？」在那一刻到來之前，你是否去過嚮往的國家、完成了夢想清單？是否對最愛的人說出心裡話、有過珍視的時光？又或是一再拖延到明天，總告訴自己：等一下、明天、有空再說…

但如果，人生沒有「以後」呢？

這是「1968退休倒計時」某集的開場白，也是阿佳退休計畫的起點。「我有一個同事突然間過世了，讓我警覺到人生很短，在你想要計畫些什麼的時候，就已經來不及了！」

人到中年，類似的事屢見不鮮。阿佳有個閨蜜因為某件事跟爸爸冷戰，後來爸爸讓步，女兒卻還給軟釘子碰。沒想到父親沒有徵兆就突然過世，「她悲痛到一滴眼淚都掉不下來，直到告別式結束才突然爆哭，說她好後悔沒跟爸爸和好，一切已經無法挽回…」

「這種遺憾可以避免，所以想到什麼就要趕快說、趕快做！」阿佳現在常會抱著媽媽，誇她煮的菜好吃、有空就帶老人家出去走走，「把握當下！」也因驚覺人生不能再蹉跎，她去年起透過Podcast分享自己對退休、理財的想法，以50歲退休為目標，開始倒數1968天。

建立身心靈存摺，退休不焦慮

「以前就是燃燒生命，除了上班，還斜槓婚禮主持人、開婚顧工作室，對健康不是那麼重視…」她年輕時累積存款，也早早進入股市，「大盤漲跌時，就掏個錢買幾張股票」，照理說不必太焦慮。但她直言，如果不出國、不想過得太優渥，這筆錢退休可能OK，「但我想要環遊世界、去不同地方，做這些事的同時，就會有『金錢焦慮』。」

所以，「現在要做的，就是克服焦慮，才能過未來想過的生活！」她說，剛開始一張白紙擺在面前，真的不知道從何開始？後來決定劃成3個區塊—「身、心、靈」開始條列。

阿佳解釋，「身」即是健康，老後想要走得動、跑得遠，現在就要開始行動。她過去是個「螞蟻人」，無甜不歡，如今則有意識的減糖，「以前下班就是跟同事約吃好料，現在不再『吃到飽』，多喝茶、少喝酒。」

這也包括全身健檢、定期追蹤慢性病，搭配每周規律運動、每月固定量身，從數字來檢視自己是否飲食過量？「在哪裡付出，哪裡就會回饋，身體會告訴你是有差的！」她花3～5個月調整飲食、運動，便驚喜發現「衣服開始鬆了！」

「量入為出」用被動收入cover支出

其次，是「心」要安定，「現在讓我最焦慮的，就是這些錢夠不夠我撐到上天國？所以要清楚知道：我一年要產生多少被動收入，才能cover我的生活？」

她長期有記帳習慣，清楚知道金流去向，既然目標是「被動收入cover基本支出」，就必須創造可以應對的被動收入，同時進一步設定「今年賺的，是我明年可以花的。」

譬如每月開銷是1萬元，一年基本支出為12萬，「假設今年股息有24萬元，扣除12萬基本支出，我還有12萬，可以從一年出國1趟，變成出國2趟！」再隔年的支出，就看明年收入如何，「量入為出」來決定明年要過得節儉一點或優渥一點。

至於投資標的，則要看個人能承擔的風險程度。但她強調，在投資之前，一定要先有一筆緊急預備金，而金額多寡，得回歸個人條件與需求，如長輩健在的中年族群，也許就需要把爸媽的醫療、看護費用先留下來。

「到我們這個年紀，積蓄不會是零，但若投資本金不夠，退休計畫就要拉長。」即使設定了目標，也要看大環境，如果景氣不佳，原本設定一年可領12萬股息，也可能縮水成10萬，那麼下一年度就只能花10萬元。

「可以杜絕的事，你就不會感到那麼焦慮！因為你去年已經賺好今年要花的，今年就是要負責下一年，而且還有一年的時間可以準備。」阿佳笑說：「這樣聽起來，是不是就比較不焦慮了？！」

做開心的事，最重要是行動

第3塊退休拼圖則是「靈」——要讓靈魂安定，就要做讓自己開心的事，而且開始行動，「很多人是規劃完就沒有『然後』了，5年、10年後還是卡在現在這個狀態。」

例如，過去因為工作無法好好學跳舞，那就朝這個方向走，只要跳得開心，一定也會認識一群志同道合的朋友，「社群就出來了，你就不會孤單寂寞！等你退休後，怎會擔心沒朋友？」

她認為，計畫退休是一門長遠的課，有目標就會知道要做什麼。假設有人認為退休的基本條件是擁有自己的房子，那麼第1步就是存到頭期款，第2步是看房子…，循序漸進就能達到目標。最怕是成天嚷嚷想要有房子，卻沒錢、沒看屋，「那怎麼會完成？」

「審視自己5年、10年後想過怎樣的生活，寫出來或畫出來，再倒過來『以終為始』，去看能怎樣完成。」阿佳說，每個人的退休路徑不同，但一定要做，「當你的check list都完成了，還有什麼好擔心的？」

