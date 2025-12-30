同住乾兒子回家 驚見曹西平已無呼吸...胞兄不願出面處理

資深藝人曹西平離世。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）





資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日晚間在新北市住處猝逝，因吳姓乾兒子返家發現他倒地沒了呼吸心跳才報警，而警方到場後聯繫胞兄，對方卻表示不願出面處理。

哥哥不願出面處理 死因待相驗釐清

昨日晚間吳姓乾兒子返回住處時，和平常一樣向曹西平打招呼卻發現無人回應，推開房門發現曹西平倒臥在地，已經沒了呼吸心跳，急忙打電話報案。消防到場發現曹西平身體僵硬，也已出現屍斑，明顯死亡，對此乾兒子忍痛放棄急救。

鑑識人員初步勘驗並無外力介入，警方也聯繫曹西平哥哥，但對方卻明確表示不願出面處理，隨後就聯絡不上。目前，曹西平的遺體已暫時冰存於板橋殯儀館，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

一句「醜八怪」成招牌口頭禪

曹西平生前以招牌口頭禪「醜八怪」聞名，獨特的風格深受觀眾喜愛。不過晚年生活卻顯得孤寂，因多年前的家庭爭產問題，他與家中4名兄弟早已斷絕往來，關係形同陌路。



