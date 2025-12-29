同住者基因影響你的健康！ 大鼠實驗：腸道菌相會「社交傳播」

〔編譯陳成良／綜合報導〕個人的健康狀況，可能與同住者的基因有關。發表於權威期刊《自然通訊》(Nature Communications)的最新大鼠實驗顯示，宿主的基因不僅會塑造自身的腸道菌相，這些受基因影響的微生物還會透過社交接觸，轉移到同住同伴體內，進而改變對方的腸道生態。這種現象被稱為「間接遺傳效應」(indirect genetic effects)。

據《SciTechDaily》報導，這項由巴塞隆納基因體調控中心(Centre for Genomic Regulation)與加州大學聖地牙哥分校合作的研究，分析了超過4000隻基因獨特的大鼠。為了釐清基因與環境的影響，這些大鼠被飼養在嚴格控制的環境中。研究團隊發現，大鼠腸道內的微生物組成，明顯受到同籠居住的其他大鼠基因型所影響。

研究資深作者波德(Amelie Baud)博士解釋，這並非基因直接在個體間傳遞，而是「細菌」在社交過程中被共享。研究發現，特定基因會營造出有利於特定細菌生存的腸道環境，而這些細菌隨後透過親密接觸擴散給同伴。

團隊指認出三個關鍵基因區域，其中關聯最強的是 St6galnac1 基因。該基因負責在腸道黏液上添加糖分子，這正好成為 Paraprevotella(副普雷沃氏菌)的食物來源。擁有該基因的大鼠，體內這種細菌較多，並會將其傳播給室友。當統計模型納入這種「間接遺傳效應」後，遺傳對腸道菌相的解釋力提升了4到8倍。

雖然這項機制目前僅在鼠類身上證實，但研究團隊推測人類可能存在類似現象。文中提出假說，認為這可能與傳染病或自體免疫疾病的風險有關。例如，人類的 ST6GAL1 基因(功能類似大鼠的 St6galnac1)已知與突破性新冠肺炎(COVID-19)感染有關。

研究人員推測，ST6GAL1 的基因變異可能影響 Paraprevotella 的豐度，而該細菌可能影響與病毒入侵相關的宿主環境或酵素，進而改變個體對病毒的易感性。此外，該細菌也可能與 IgA 腎病變(IgA nephropathy)有關。波德強調，這些關聯目前仍屬於假說階段，若未來在人體研究中獲得證實，將意味著評估疾病風險時，不能只看個人基因，還需考量「室友」或家人的基因影響。

