同僚提案修兩岸條例 綠委：台灣本就是主權獨立國家

新北市長參選人蘇巧慧4日上午到蘆洲保和宮參拜。（張鎧乙攝）

民進黨立委林宜瑾日前完成《兩岸人民關係條例》修法連署，主張以法制文字明確確立台灣與大陸的國與國關係，引發政壇關注。對此，同黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今（4）日受訪時表示，台灣是主權獨立的國家、名為中華民國，這是無可爭辯的事實，未來也將在這樣的基礎上，持續捍衛國家與台灣。

蘇巧慧今日上午前往蘆洲展開市場掃街行程，先後參拜保和宮及湧蓮寺，並深入市場與民眾互動。針對媒體詢問如何看待林宜瑾提出修法，是否意味正式確立台灣與大陸對等的國家關係，蘇巧慧回應指出，台灣本來就是一個主權獨立的國家，「我們的名字叫做中華民國，這是一個事實」。

廣告 廣告

她進一步表示，捍衛國家、守護台灣，是所有從政者共同的責任，也必須建立在現行的憲政與歷史事實之上。至於林宜瑾所提的具體修法內容，蘇巧慧坦言目前尚未完整閱讀相關提案，「立法院每天都有很多提案，這個我還沒有看過，看完之後我們再來討論。」

【看原文連結】