同儕相伴築夢 陪伴身障朋友勇敢前行

「想泡一次溫泉，圓一個小夢。」一句簡單的心願，成為一趟溫暖旅程的起點。在屏東縣政府推動的「身心障礙者自立生活支持服務計畫」陪伴下，夢想不再只是想像，而是真實發生的美好時刻。

屏東縣政府自101年起，委託財團法人平安社會福利慈善事業基金會辦理「身心障礙者自立生活支持服務中心計畫」，長期透過同儕支持員與個人助理的支持，陪伴身心障礙者學習為自己做決定，實踐自立生活。今年服務中心帶領多位視障朋友與肢體障礙者（同儕支持員），搭乘縣府無障礙巴士，前往台東金崙，展開一趟以「友善無障礙」與「自立生活精神」為核心的溫泉之旅。

旅程當天，天氣晴朗，海風輕拂。同儕支持員蔡惠珠分享，這趟旅程與以往不同，大家放慢腳步，用更多感官去感受環境之美。為了讓視障夥伴能更貼近藝術村特色，大家以觸摸與生動描述，引導夥伴認識眼前的世界。當手指輕觸粉紅色大蝸牛雕塑，圓滾滾的眼睛、比人還高的觸角，讓夥伴們在想像中露出驚喜的笑容。旅途中，大家彼此搭著肩、牽著手同行，步伐或許緩慢，卻走得格外安心。

這趟旅程，圓了許多人的第一次。視障者許靜秀曾說過：「想泡溫泉，圓一個小夢。」這份期待，終於在夥伴的陪伴下實現。視障者楊能仁也感動表示，第一次泡溫泉讓他充滿喜悅，成為一段珍貴又幸福的回憶。一路上，有人牽著走、有人推著行，溫暖的互助畫面隨處可見，讓旅程不僅安全，更充滿感動。

自立生活支持的力量，也不只存在於旅途中。小玲(化名)因中風導致行動不便，長期渴望能更自由地外出，卻因缺乏信心與引導而遲遲不敢嘗試。今年申請自立生活支持服務後，在同儕支持員阿惠姊(化名)分享自身經驗並耐心陪伴下，小玲一步步克服不安與身體限制，練習騎車、調整心態，最終順利考取機車駕照，並完成機車改裝申請，成功為自己的生活開啟新的可能。

屏東縣政府社會處表示，自立生活的核心精神，在於「支持，而非代替」。透過同為身心障礙者的同儕支持員分享生命經驗，陪伴服務對象建立信心與勇氣；個人助理則在旁協助，讓身障者能學習自主決策、為自己的人生負責。縣府期盼，自立生活支持服務能持續陪伴每一位身心障礙者，看見自己的力量，在生活的每一個選擇中，勇敢說出：「我也做得到。」

◎申請資格：只要設籍或實際居住本縣，年滿18歲以上領有身心障礙證明，且具有自立生活意願者，經需求評估結果核定使用自立生活支持服務資格，並由自立中心開案評估確定服務者。◎申請個人助理者，須符合下列規定：1. 領有身心障礙證明者，經評估需個人助理提供自立生活支持與協助社會參與者。2.使用個人助理服務，同時段不得重複使用居家照顧服務及日間照顧服務。3. 服務對象未接受機構安置、未聘僱看護（傭）、未領有政府提供之特別照顧津貼或其他照顧費用補助者。如有申請需求者，請洽詢財團法人平安社會福利慈善事業基金會楊社工，電話 (08)7370161。

圖/文:屏東縣政府