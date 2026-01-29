同台主播鬥嘴鼓！ 非凡王軍凱、曾鐘玉你來我往有亮眼

〔記者林南谷／台北報導〕非凡新聞台主播王軍凱、曾鐘玉年紀相近，2人目前都是電視新聞主播圈中生代的佼佼者，各自擁有大批死忠粉絲觀眾。

今(29)日一早，王軍凱不藏私在臉書發文自曝2人私底下逗趣對話，透露早上遇到曾鐘玉，看到他每天跑步，曾鐘玉隨口說：「你以前念書也那麼認真，早就上台大了。」

乍聽之下，曾鐘玉似乎話中有話，不是省油燈的王軍凱心想：「啊，你已經上過台大了，如果你以前那麼認真，應該有麻省理工吧！」

由於王軍凱抽中3月舉行的東京馬拉松，現在正勤練跑步，稍早他回覆記者，先哈哈大笑4聲，接著說：「我只想說為了這次東京馬拉松，我真的超認真，因為沒跑過馬拉松，現在很焦慮，很怕跑得跌跌撞撞，每天練跑，希望可以邊從從容容。」

