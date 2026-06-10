同台小尷尬！李四川致詞未點名白小雞 中藥公會理事長直言挺蘇巧慧

國民黨新北市長參選人李四川(中)到三重區先嗇宮參加新北市中藥商業同業公會80週年慶，上台致詞時，市議員參選人蔡政呈(右二)、立委張智倫(右一)在旁陪同。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市中藥商業同業公會今(10)日在三重區先嗇宮舉行80週年慶，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧均出席活動。有趣的是，新北市選戰宣稱「藍白合」，民眾黨市議員第4選區(三重、蘆洲)參選人陳彥廷也到場，但李四川致詞時，只點名一起陪同上台的國民黨市議員參選人蔡政呈，未點到坐在台下的陳彥廷。還有更尷尬的是新北市中藥商業同業公會理事長吳鴻貞當場直接高呼年底選舉要支持蘇巧慧。

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李四川說，80周年慶選在先嗇宮舉辦，明天也是神農大帝聖誕，相當有意義，也代表發揚中華文化傳統，中藥跟工程一樣，都在打地基，地基打好、房子蓋起來就會勇，所以要守護健康，要靠中藥好好養身，讓身體強壯就可百病不侵，請神農大帝保佑大家平安賺大錢，也感謝同業公會在疫情時提供大家很好的用藥，也拜託公會支持他。

蘇巧慧指出，10年立委任內，她與中藥產業、中醫師一起奮鬥，經過一次次調，2019年成功推動《中醫藥發展法》，為中藥商解決20年無法突破的發照困境，幫助中醫藥產業發展法制化，讓中藥房可以傳承，並也促成「中醫藥振興計畫」，提供中醫藥產業五年共16.8億元經費支持；如當選市長，她希望讓中醫藥結合長照體系，獲得更廣闊的應用範圍，也會協助中藥商建立品牌、營銷，盼公會支持她與民進黨新北市議員與參選人。

蘇巧慧致詞完畢後，吳鴻貞接過麥克風表示，前行政院長蘇貞昌任內就一直支持中藥界，如今傳承給蘇巧慧，希望年底選舉會員們支持蘇巧慧高票當選。

李、蘇席間會面，展現風度握手寒暄，也與先嗇宮董事長、國民黨副主席李乾龍同框；蘇巧慧抵達現場時，李乾龍也展現地主之誼，帶著招牌親切笑容前往招呼。李四川在蘇巧慧致詞時即離場，而蘇巧慧離開前，也與陳彥廷握手打招呼。

民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧今(10)日出席新北市中藥商業同業公會在三重區先嗇宮舉行的80週年慶，多位民進黨市議員陪同。(記者黃子暘攝)

李四川出席新北市中藥商業同業公會80週年慶，致詞時民眾黨新北市議員參選人陳彥廷也在場，卻未陪同上台，也沒被李四川唱名。(記者黃子暘攝)

新北市中藥商業同業公會今(10)日在三重區先嗇宮舉行80週年慶，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧均出席活動，與國民黨副主席李乾龍同框。(記者黃子暘攝)

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