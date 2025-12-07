同台江啟臣！被問黨內是否已協調台中市長初選 楊瓊瓔給答案「這樣說」

記者詹宜庭／台北報導

對於媒體問及是否已與江啟臣協調台中市長初選？楊瓊瓔表示，目前還沒談到這件事。（資料圖／翻攝畫面）

針對國民黨2026年台中市長，目前立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔呈現「姊弟之爭」態勢。國民黨台中市黨部今（7日）舉辦黨慶活動，黨主席鄭麗文表示，國民黨將透過公平機制，最終將非常圓滿的幫台中市民提名最優秀、最強的候選人。至於黨內是否已啟動協調？楊瓊瓔受訪則回應，目前還沒談到這件事。

國民黨在台中中央公園舉行台中市黨部黨慶活動，包含黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔與黃仁等人皆出席。

面對2026選舉，鄭麗文指出，無論是江啟臣或楊瓊瓔，都是國民黨優秀的戰友和同事，「手心手背都是肉，兩人對台中的長期貢獻有目共睹」。國民黨作為一個百年民主政黨，擁有公平的黨內機制，黨中央將做好相關協調和溝通工作，最終必將透過此機制產生「最優秀最強的候選人」。對於是否已與江啟臣協調市長初選？楊瓊瓔則說，「沒有，還沒講到這個，今天就是祝國民黨131週年生日快樂」。

