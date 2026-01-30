同台演出擦出火花！韓國圈內「低調情侶戀情曝光」 公司：正在好好交往

記者王培驊／綜合報導

韓國演員裴奈拏爆出戀情，公司大方官宣認愛。（圖／翻攝自IG @narajangvvv）

韓國演員裴奈拏（배나라）近日被爆出與音樂劇演員韓在雅（한재아）熱戀中，對此，裴奈拏所屬經紀公司也正式回應，低調認愛。

韓國音樂劇演員韓在雅。（圖／翻攝自IG @hanjaeah）

根據韓媒《News1》報導，裴奈拏方面於30日表示：「兩人正在好好地交往中。」僅以一句話證實戀情，至於交往時間與細節，則未多作說明。稍早有媒體指出，兩人因合作音樂劇《Grease》等作品結緣，從同事關係發展為戀人，並長時間低調交往，默默培養感情。

裴奈拏為1991年生，今年35歲，2013年透過音樂劇《Promise》出道，長年活躍於音樂劇舞台，累積紮實表演經驗。2023年，他憑藉Netflix影集《D.P：逃兵追緝令2》中飾演「張誠旻」一角打開知名度，隨後接連出演《惡人傳記》、《弱美男英雄Class 2》、《你的味道》、《宇宙Marry Me？》，以及在近期Disney+影集《操控遊戲》中飾演獄警，戲劇表現備受矚目。近期他也登上MBC綜藝《我獨自生活》，公開私下日常，再度引發討論。

女方韓在雅則為1992年生，比裴奈拏小一歲，2017年以音樂劇《哈姆雷特》出道，之後陸續參演《Man of La Mancha》、《Grease》、《也許是美好結局》、《西城故事》及《長靴妖姬（Kinky Boots）》等多部知名音樂劇。她於2024年至2025年間，在韓國版《長靴妖姬》中飾演女主角之一「Lauren」，以穩定唱功與舞台魅力深受音樂劇迷喜愛。隨著戀情曝光，外界也紛紛送上祝福，認為兩人同樣出身音樂劇舞台，背景相近、理念契合，是一對低調卻登對的演藝圈情侶。

