同台演員變閨蜜 蒼井優拍《扶桑花女孩》累到哭卻因她牽線閃婚

蒼井優（右二）拍攝《扶桑花女孩》，必須在3個月內學會夏威夷草裙舞，一度想落跑拒拍。（華映娛樂提供）

《國寶》導演李相日早期代表作《扶桑花女孩》，將搶先日本在台推出4K修復版。本片不僅讓女星蒼井優升格為影后，還與片中演員山崎靜代成為閨蜜，並在後者牽線下與諧星山里亮太結緣，最後步入婚姻，可說是改變蒼井優人生的重要契機。

蒼井優在日本名導岩井俊二執導的《青春電幻物語》《花與愛麗絲》展現獨特存在感，被視為「空靈系女神」，出道至今橫跨電影、電視與舞台劇，累積作品數量逾100部。她坦言，在眾多參與拍攝的經驗中，《扶桑花女孩》是少數讓她覺得身心到達極限的作品，甚至累到一度想落跑拒拍。

當時她必須在3個月內學會夏威夷草裙舞，適應東北的寒冷氣候、方言台詞與緊迫的拍攝時間，讓她備感吃力。前陣子她上日本綜藝節目《閒聊007》，回憶當時情景時說：「練習真的很辛苦，要不停地激烈扭腰，常晃到胃痛。我記得一天最多要練8小時，累到不行時，我們還會抱在一起大哭。」

山崎靜代在《扶桑花女孩》飾演肢體不協調的女孩，殺青後與蒼井優結為好友。 （華映娛樂提供）

當時跟蒼井優一起練習草裙舞的女星淺川稚廣等人也在節目錄影現場驚喜現身，讓蒼井優忍不住飆淚。淺川說：「我看過小優一邊吊點滴一邊硬撐著練舞，還自責跳不好，那模樣真的讓人看了很心疼。」節目上更安排以前共同演出的3位成員獻跳一段夏威夷舞，成為節目高潮，再度逼出蒼井優的淚水，四人相聚又抱又笑，開心表示要舉辦20週年同學會。

蒼井優因為《扶桑花女孩》，與片中演出肢體不協調成員的山崎靜代（小靜）成為閨蜜。山崎以諧星組合「南海甜心」走紅，與蒼井非常合拍，殺青後保持聯絡。小靜更成為蒼井優與自己的隊友山里亮太的媒人，促成兩人交往、閃婚。2019年，蒼井優跟山里亮太舉辦結婚記者會，小靜搞笑戴著拳擊手套現身，作勢要揍山里亮太，直呼無法原諒他搶走自己好友。

故事描述1965年，位於日本福島的煤礦小鎮，煤礦公司為求轉型，提議把北方小鎮改造成主打夏威夷草裙舞表演的度假村。為了家鄉與自身未來，一群來自礦工家庭的年輕女孩決定參與這項前所未有的挑戰，但她們卻連最基本的舞步都不會。曾活躍於東京知名舞團、性格驕傲的明星舞者，受邀擔任指導老師，起初對這群女孩不以為然，但過程中逐漸被她們的努力與決心所改變，重新喚回對舞蹈的熱情。面對小鎮保守居民的質疑與艱難的現實環境，女孩們在一次次挫折與練習中成長，最終邁向度假村盛大開幕的那一天。《扶桑花女孩- 4K修復版-》將於12月5日上映，更多資訊請上華映娛樂官方臉書粉絲團及Instagram查詢。

