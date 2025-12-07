同台盧秀燕熱情相擁 鄭麗文：太陽就在這邊

▲台中市長盧秀燕今天和鄭麗文同台。（圖／讀者提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨台中市黨部今（7）日舉辦黨慶，值得關注的是，台中市長盧秀燕與黨主席鄭麗文同框相擁，盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭麗文則直呼，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。



盧秀燕致詞時表示，首先祝福國民黨131年生日快樂，強調國民黨比任何人都更有責任保衛中華民國，中華民國創建114年來，帶給全民「民主自由」與「經濟奇蹟」。民進黨執政以來，控管言論自由，關電視台與平台，還發起大罷免，所幸人民眼睛是雪亮的。



盧秀燕指出，在此關鍵時刻，人民一定要挺身而出，明年大家還有一個重要任務，「2026選舉非贏不可」，而且大家一定要支持現任主席鄭麗文，不能被民進黨惡意挑撥分化。



不僅如此，盧秀燕再度喊話，大家一定要團結支持鄭麗文主席，唯有團結才能勝利，唯有國民黨勝利中華民國才有未來、台灣人民的生活才能穩定，國民黨生日快樂、中華民國國運昌隆、台灣經濟穩定國泰民安。



鄭麗文上台立刻與盧秀燕相擁，她表示，台中風和日麗，「因為太陽就在這邊！」鄭指出，台中市政本就千頭萬緒，民進黨還想給盧市長穿小鞋、刻意抹黑，非洲豬瘟也在盧市長帶領下迅速圓滿處理，民調可見民眾對盧市長的滿意與支持，所以國民黨也不能漏氣，明年要勝選才不辜負台中市民的期待，不枉盧市長把台中帶領得這麼好。



今日典禮藍營要角雲集，包括立法院副院長江啟臣、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、立委楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪、台中市議會副議長顏莉敏、議員李中、黃佳恬、邱愛珊、陳政顯、陳文政、賴義煌、張瀞分、林碧秀、沈佑蓮、台中市黨部主委蘇柏興、副主委陳明振等人均到場，展現大團結氣勢。

