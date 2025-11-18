同台蔡英文 AIT處長：美台經貿邁入黃金年代 反對武力改台灣現狀

美國在台協會處長谷立言於18日出席台灣美國商會年會時，宣布美台經貿關係即將邁入黃金年代，並強調美台獨特的夥伴關係正處於AI變革的核心位置。他指出國家安全與經濟安全已密不可分，台美合作建構的安全網對雙方產業、經濟與安全至關重要。谷立言重申美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，並堅決反對任何武力改變台灣現狀的行動。此次活動中，前總統蔡英文也應邀出席，與谷立言同台。

AIT處長谷立言（圖／AIT)

谷立言在致詞中表示，他深信美台經貿關係即將邁入一個黃金時代，背後的推手正是AI革命以及全球經濟從重視成本轉為重視安全與韌性的巨大轉變。他進一步解釋，AI不僅是一場科技革命，美台獨一無二的夥伴關係正位於這場變革的核心，以台積電與輝達和AMD的合作為例，展現了雙方在科技領域的緊密連結。

廣告 廣告

在國安方面，谷立言強調國安議題與經濟安全已不能再分開看待。他表示，確保供應鏈安全、可信賴，並避免使用來自不可信賴的來源或潛在敵人的零組件，這與有能力防禦來襲的飛彈同等重要。他形容美國與台灣正在聯手建構一張安全網，裡面有可信賴的夥伴、已驗證的來源，能守護雙方的產業、經濟與安全。

前總統蔡英文（圖／AIT)

值得注意的是，這場活動也邀請了前總統蔡英文出席，間接揭露蔡英文從歐洲返國後仍馬不停蹄地出席外交類行程。此次AIT提供給媒體的致詞影片較為罕見，顯示美方近期在美國政府開門後，也很積極重啟社群平台發文。

關於兩岸關係，谷立言表示，美國致力維護台海和平穩定，支持兩岸對話，並相信分歧應在不受脅迫的情況下，以雙方人民均能接受的和平方式解決。他重申，美國將持續反對任何以武力或脅迫改變台灣現狀的行動，這一立場跨越數十年與多屆政府，始終如一。谷立言表示，他很期待迎接美台關係的黃金年代，並重申美國對台灣的承諾堅若磐石。

更多 TVBS 報導

指馬英九、鄭麗文路線一致 蕭旭岑：都回歸「一國兩區」的一中憲法

AIT曝與鄭麗文會談內容 重申美國維護區域和平承諾

AIT剛會晤鄭麗文 國民黨副主席訪陸3天「今見上海市委書記」

民調／打臉鄭麗文？藍委曝57%挺增國防預算 45％怕川普出賣台灣

