同台謝娜跳雙人舞遭轟！張杰9分鐘霸氣回應護妻：做歌手前先做好男人

記者陳宣如／綜合報導

中國歌手張杰日前在澳門舉辦跨年演唱會，邀請妻子謝娜擔任表演嘉賓、同台合跳雙人舞。彩排影片在演出前曝光後，迅速在網路流傳，成為演唱會焦點之一，但謝娜參與演出的橋段，意外引發部分粉絲不滿並掀起討論。對此，張杰在29日首場演唱會上以近9分鐘的獨白回應爭議，強調「在做歌手前，要先做個好男人」。

張杰和謝娜愛情長跑多年，婚後育有三名女兒。（圖／翻攝自張杰微博）

張杰與能演能唱又能主持的謝娜於2011年結婚，兩人婚後育有3名女兒，夫妻多年來在公開場合互動頻繁，一向被外界視為恩愛穩定的模範夫妻。然而張杰這次跨年演唱會，部分粉絲對工作室未提前公告謝娜將以雙人舞嘉賓身分登台表達不滿，認為相關資訊影響購票判斷與選擇，並指出購票初衷是為了欣賞張杰的音樂演出，不是來「被閃」、看他們曬恩愛的。

張杰演唱會的彩排影片遭外流。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

面對部分購票粉絲抗議，29日的演唱舞台上，張杰花了將近9分鐘時間談及自身狀態，他表示：「我除了你們之外，也有自己的家庭，在有家庭之前，我和我愛的那個人，一路走了很遠的路，一路上可能跌跌撞撞，受到大家的祝福，當然也有人可能不瞭解、不理解。」

張杰進一步表示，作為歌手應該要好好唱歌，「但我想在做一個歌手之前，要做一個好的男人。」談到創作歌曲〈愛人啊〉的初衷時，張杰說：「因為那首歌當我唱起來的時候，心裡面想到的就是我一直愛著的那個人，我的娜娜。」此番發言獲得現場觀眾熱烈掌聲回應。

張杰無預警邀妻子謝娜擔任演唱會嘉賓，引粉絲不滿。（圖／翻攝自張杰工作室微博）

不過事件在網路上持續延燒，網友意見呈現兩極。有支持者認為，演唱會嘉賓安排屬於藝人自身決定，夫妻同台並非罕見，且兩人結婚多年、已有孩子，謝娜登台並不突兀，紛紛留言表示「人家帶上老婆怎麼了」、「演唱會是音樂的呈現，也是陪伴的延伸，不該因個人喜好否定整場演出」、「張杰演唱會，張杰說了算！」

另一方面，也有粉絲提出不同看法，認為個人演唱會應以歌手本身為主，若嘉賓安排未事先公開，可能讓已購票並安排行程的觀眾措手不及，指出「你在演唱會前一天才官宣這個事，但是我票也買了，機票酒店也定了，你給我退錢報銷機酒，我也不想去看了」、「又不是第一天知道你有老婆，但就是只想在你的演唱會看到你啊。」

