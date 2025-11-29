同台零互動！楊瓊瓔喊「姊弟登山」 江啟臣苦笑：我姊姊好多喔

江啟臣（左一）和楊瓊瓔（右二）同台零互動。台中市政府提供



國民黨立委楊瓊瓔昨表態爭取台中市長提名，今天（11/29）上午提到她跟立法院副院長江啟臣兩人是「姊弟登山」，一起努力，但下午兩人跟現任市長盧秀燕在豐原出席活動時毫無交集，至於「姊弟」說，江啟臣受訪時苦笑回應「我姊姊好多喔」。

楊瓊瓔昨宣布角逐台中市長提名，預料將與江啟臣兩強競爭，楊今天上午說，她跟江啟臣是「姊弟一起努力、一起登山」；江啟臣和市議員古秀英成立聯合服務處時，受訪表示自己現在就是每天跑基層服務，希望擴大服務量能，去年擔任副院長後，許多過去一起服務的議員希望成立聯合服務處，陸續就跟陳政顯、賴順仁、林霈涵，以及沈佑蓮、楊大鋐、張廖乃侖、朱暖英等議員成立聯合服務處。

對於楊瓊瓔的「姊弟」一說，江啟臣苦笑表示「我姊姊好多喔」，他強調，對台中市民來說，把服務做得更好、爭取建設，是最重要的事情，也是身為民代的義務與責任，這不但是初衷更是榮譽，他會繼續做下去。

盧秀燕今天下午在豐原太平洋百貨出席「2025台中購物節月月抽百萬x豐原廟東復興商圈」，楊瓊瓔、江啟臣也同台，但沒有交流寒暄，只有在按下摸彩機時，盧秀燕一手拉江啟臣、一手拉楊瓊瓔，楊瓊瓔再拉起民眾黨立委麥玉珍的手，4人一起按鈕抽獎。

