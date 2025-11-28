同名同姓誤抓？ 雲林陳男在阿布達比獲釋、吐露難熬與孤單

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣66歲的陳姓男子與妻子，在11月23日搭機前往土耳其伊斯坦堡旅遊，陳男在阿布達比轉機時遭當地荷槍實彈的武裝人員帶走，台灣時間今(28)日上午6點左右平安獲釋；陳男透過line跟妻子簡述遭拘禁4天狀況及心情是「難熬與孤單」，他說，可能是與另1名不認識的嫌犯因為同名同姓才被冤枉、誤抓，12月3日到當地警察局報到即可解除禁令離開。

陳男獲釋後透過line與妻子取得連繫，他指出，24日清晨飛機抵達阿布達比後就馬上當地人員帶走，在機場的國家安全部隊居留所待到隔天中午，又被送到另一處居留所待了6小時，後來又被送到杜拜一處拘留所，待了2個小時又被載到杜拜警察局，從25日晚上10點待到今天凌晨。

他說，在杜拜有幾個中國人和一名台灣人有好意關照他，另有幾名外國人也都像天使一樣地幫助他，還好自己會說一些英文，彼此可以溝通。

陳男表示，自己應該是被同名同姓冤枉，因為對方指他去年10月在當地曾被判刑。杜拜當地開始休連假要到下週三才上班，他12月3日要到當地的警察局報到，解除旅行禁令後就可以離開。

對於有雲林鄉親在阿布達比遭到扣留，雲林縣長張麗善今天受訪說，原因至今不明，但基於人權保障及國際庇護，縣府第一時間已尋求管道協助，也感謝立法院長韓國瑜、立委張嘉郡等人積極聯絡外交部等相關單位，協助陳男在今天早上已平安獲釋，基於人權保障及國人在國外的安全，希望外交部及相關單位要「硬起來」。

