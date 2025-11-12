一同呼吸 外交部籲國際挺台參與UNFCCC

「聯合國氣候變化綱要公約第30屆締約方大會」(UNFCCC COP30)10日在巴西登場，外交部今天(12日)發布「台灣與世界一同呼吸」短片，展現台灣提出「國家自定貢獻3.0」(NDC 3.0)及邁向2050淨零排放決心，呼籲國際社會正視台灣的夥伴價值，支持我國有意義參與全球氣候行動。

外交部表示，今年推案影片同時想突顯我國以專業、務實且具貢獻精神，運用科技創新推動氣候行動政策，與全球夥伴攜手追求永續發展；影片片尾結合今年UNFCCC推案主視覺，以繽紛晶片電路勾勒出台灣意象，呼應大會主題及我國國際參與標語「Chip in with Taiwan, Global Mutirão」。

外交部說，「台灣與世界一同呼吸」製有2分鐘完整版及60秒精華版，除配置中、英文字幕外，還有日文、法文、西班牙文、葡萄牙文等版本向全球播放；各界可透過外交部官方網站、「潮台灣」YouTube頻道，以及外交部Facebook、Instagram、Threads、X等新媒體平台觀賞，歡迎各界點閱並分享。