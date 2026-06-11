同地址異常多人申請租補 國土署：違規一律移送調查

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（中央社記者高華謙台北11日電）內政部國土署今天說，近期發現部分縣市同一地址異常多人申請租金補貼等現象，若發現涉偽造文書、假冒身分或租屋事實不符等違規案件，一律移送司法及警察機關調查，且會依法撤銷補助資格，並強制要求繳回所有補助款。

國土署透過新聞稿表示，申請民國115年「300億元中央擴大租金補貼」專案的戶數，截至5月底止已逾100萬戶，核定補助達85.4萬餘戶，支持民眾減輕租屋負擔成效顯著，也有高達7成民眾滿意租金補貼政策。

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國土署表示，由於民眾分租是租屋市場非常普遍的居住模式，因此租金補貼專案自112年起放寬申請資格後，同一租約若有2人以上承租人，可各自申請租金補貼，落實政府對租屋族的照顧。

國土署說，發現少數不法民眾藉偽造租約詐領、一址有多人申請或冒名家人等異常現象，也有房東以多名租屋人頭詐領案例，國土署與地方政府會持續透過查核機制，並結合司法、警察機關調查等措施，發現違規者一律依法撤銷補助資格，並強制要求繳回所有補助款，絕不寬貸。

國土署表示，今年起為保障民眾租屋安全，租住於頂樓加蓋等未經保存登記的建築物不得申請租金補貼，既有合格戶有1年緩衝期，租金補貼可至今年12月底止，國土署已以簡訊通知，並在租金補貼網站提供包租代管相關資訊。

國土署說，也已與衛福部社家署共同合作，由社工協助聯繫其列管脆弱家庭約400戶，透過租賃服務業者完成約80戶有意願搬遷民眾家訪，提供合法租賃物件供選擇，協助弱勢民眾能在緩衝期內搬遷至適合住所。至於其餘弱勢家戶，國土署也會與衛福部及地方政府社會局合作，持續輔導、協助找到合適安全居所。（編輯：楊蘭軒）1150611