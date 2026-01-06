同地點違規「連收2張罰單」！騎士提行政訴訟吞敗 法院理由全說了

即時中心／黃于庭報導

日前有名騎士行經新北市三重區捷運路與重新路四段路口，因變換車道「未使用方向燈」，同時又「跨越雙黃線行駛」，遭警方連開2張違規紅單。不過駕駛人不服，認為同時間、同地點的違規行為卻被開2張罰單並不合理，遂提起行政訴訟。案經法院審理，因2者屬不同構成要件的違規行為，應分別舉發處罰，判決駕駛人敗訴。

事實上，新北市交通事件裁決處統計，因同時違反「未使用方向燈」及「不依規定駛入來車道」的交通違規案件，於去（2025）年即達4,851件。

裁決處長李忠台表示，依「道路交通管理處罰條例」及法院實務見解，只要屬於不同違規態樣，並非單一行為，即須依法分別處罰，並不因發生時間與地點相同而合併處罰。



因此，裁決處也提醒用路人，行車時務必依照道路標誌、標線及號誌指示行駛，變換車道前應確實使用方向燈，並遵守車道規範。養成良好的駕駛習慣，不僅能保障自身與其他用路人的行車安全，也能避免因違規而造成不必要的荷包損失。

