同場未同框！吳怡農爭取黨內初選提名 蔣萬安：先拚市政
台北市 / 綜合報導
爭取民進黨台北市長初選提名的吳怡農，今天跟台北市長蔣萬安出現在同一個場合，但沒有同框，蔣萬安說，距離選舉還有很長一段時間，現在要全力推動市政。而在新北市方面，民進黨立委蘇巧慧持續拚曝光，她強調如果當選新北市長，要解決耶誕城交通問題，更喊出要多點繁榮，讓商機雨露均霑，對此，新北市長侯友宜，則強調這幾年交通分流規劃順暢，並要大家今年拭目以待。
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「你們身體一定要好好的照顧，不然跟我一樣，太早就要進廠維修。」儘管手還吊著繃帶但仍積極和跑者喊話，為了拚民進黨2026台北市長提名機會，努力拚曝光即使帶傷，還是要出席公益路跑活動，不過要爭取連任的台北市長蔣萬安也來了。
主持人說：「台北市的大家長，蔣萬安市長。」蔣萬安人氣也很旺，沿路民眾搶拍合照幾乎寸步難行，蔣萬安吳怡農兩人過去就曾在立委選戰交手，如今也極有可能2026大選再爭鋒，兩人同場不同框，台北市長蔣萬安說：「選舉還有很長一段時間，現在對我來講就是全力推動各項市政。」
另一邊確定批戰袍代表綠營出征，2026新北市長的綠委蘇巧慧也趁著周末好天氣與民眾互動博感情，而日前她承諾若當選，將解決新北耶誕城交通打結問題，立委(民)蘇巧慧說：「我們很高興在提出了這個想法之後，新北市政府也跟上，所以未來如果是朝著，多點繁榮，商機雨露均霑，我認為它升格成為新北耶誕城，其實是很好的想法。」
新北市長侯友宜VS.記者說：「(擴及全市多點來辦？)，交通的分流規劃，以及號誌的管控上，交通是順暢的，即將要開幕，請大家拭目以待。」2026選戰已經鳴槍起跑，雙北有意參選首長的，拚曝光提政見誰也不讓誰。
