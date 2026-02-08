同場活動見真章！凌濤曝柯志恩、賴瑞隆互動畫面：眼神差很大

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨立委賴瑞隆將與國民黨立委柯志恩正面對決。國民黨桃園市議員凌濤日前南下高雄市阿蓮區，出席土庫北極殿迎神樓開光大典，當天賴瑞隆、柯志恩及現任高雄市長陳其邁皆到場。凌濤觀察發現，柯志恩與在地不分藍綠里長握手時，獲得的眼神與反饋相當熱烈，反觀賴瑞隆的互動則顯得冷淡。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

凌濤7日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴瑞隆的記憶點實在很低。他透露自己比較早抵達活動現場，親眼目睹柯志恩與在地不分藍綠里長握手時，大家給予的眼神跟反饋是熱的。相較之下，賴瑞隆是最後一個到達現場的人，當他跑到位置上時，比較少人起身與他有熱烈互動。

民進黨立委賴瑞隆。（資料照／中天新聞）

凌濤進一步分析，陳其邁這幾年做的事情有符合高雄市民的期待，但賴瑞隆與陳其邁分屬不同系統，陳其邁屬於英蘇體系，賴瑞隆則是新潮流。他近期觀察發現，陳其邁跟賴瑞隆的互動真的偏少，因為陳其邁跟大家都有話聊，但賴瑞隆是一個很冷的人。在活動上可以看見賴瑞隆士氣也沒有起來，握手也沒有力，臉看起來好像很累，對照柯志恩則是容光煥發，讓大家有所比較。

國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／中天新聞）

凌濤認為，當高雄市民覺得賴瑞隆無法撐起陳其邁過去政績時，賴瑞隆會碰到非常嚴峻的挑戰。他強調，賴瑞隆沒有過去民進黨任何一任市長參選人的力度，並直呼賴瑞隆「真的要加油欸」。

