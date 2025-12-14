同場競技、各展舞姿 羅東鎮熱鬧開舞

「羅東鎮一一四年耶誕舞會」十三日晚登場，４０３人參與，個個閃閃發亮的新飾品妝點，襯托得池中舞者更加熠熠生輝。（羅東鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

羅東鎮公所十三日晚間於羅東鎮東光國中體育館舉辦「羅東鎮一一四年耶誕舞會」，共有十六個團隊，四０三人參與。今年活動勇於創新，上半場首次辦理成果表演賽，提供場地與機會給各個不同團隊同場競技，共有十一隊報名參與，依曲目分為六個場次，評分方式除了評審打分，還有部分觀眾投票分數，希望所有參加的民眾都能享受到寒冬中舞會的熱鬧與歡樂。

活動下半場是舞蹈交流，現場將播放多首單人、雙人舞曲，活動邀請有多位專業舞蹈老師參與指導，無論單人或雙人舞者，都能在活動中找到適合自己的節奏與樂趣。

廣告 廣告

耶誕舞會雖然沒有統一的著裝要求，但是許多團隊依然用心地自行準備裝扮，每年都有閃閃發亮的新飾品妝點，襯托得池中舞者更加熠熠生輝，健康、自信、美麗是每一位舞者散發出的光彩。

鎮長吳秋齡表示，希望透過此次耶誕舞會，讓民眾用最輕鬆的方式接觸舞蹈，並藉由舞會活動凝聚情感、促進社區的友善與活力。