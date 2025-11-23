同天星光不輸金馬！梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞齊聚台北婚宴

劉嘉玲、梁朝偉和邱淑貞、沈嘉偉兩對夫妻現身台北婚宴。（圖／翻攝自劉嘉玲 微博）

第62屆金馬獎昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心隆重登場，紅毯星光熠熠。然而就在同一夜，寒舍艾美酒店也舉行一場不輸金馬的重量級婚宴，聚集的巨星陣容可說毫不遜色。梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞與女兒沈月、張清芳、張小燕、鍾鎮濤、周汶錡、上山詩鈉、李明依、卜學亮、屈中恆等一線藝人盛裝出席，替多年好友的兒子送上祝福。婚宴現場宛如大型影視盛會，眾星同框的畫面罕見而珍貴，也意外引發熱烈話題。

劉嘉玲當晚身穿黑色連身衣，外搭蕾絲長裙，大方展現優雅與性感兼具的氣勢。她在婚宴後於IG分享多張現場照片，包括與賓客合影、祝福新人等畫面，可見氣氛溫馨歡樂。她以英文寫下「Congratulations Justin & 婷婷，恭喜Margaret & David」，語氣滿是喜悅。與她同場的邱淑貞則以襯衫式背心裙亮相，清麗脫俗又不失風采。邱淑貞近年鮮少公開露面，此次與老公沈嘉偉、女兒沈月一同出席，更讓粉絲大呼驚喜。

婚宴上，張清芳穿著亮眼的綠色斜肩禮服，與梁朝偉、劉嘉玲同桌而坐，三人相談甚歡。她不僅舉杯與梁朝偉互敬，還親暱撫摸劉嘉玲的臉頰，展現多年好友的深厚情誼。張清芳更在婚宴現場開金口獻唱。久未現身公開場合的資深藝人張小燕，則以標誌性的藍色髮型亮相。

女星李明依亦在臉書分享婚宴心情，透露「多年閨密好友兒子的婚宴，太美好太開心了，幾乎所有好姊妹都盛裝出席。」她感動表示多年未見的朋友從世界各地回來相聚，更笑稱現場大家都在討論「什麼時候能跟梁朝偉拍照」。

李明依提到梁朝偉還記得她，讓她相當驚喜，「以前我們可是一起打過保齡球呢！」文章最後她也不忘祝福新人幸福永遠，「生很多好孩子，這世界非常需要」並盛讚閨密穿著大紅禮服，美豔動人。這場婚宴星光四射、熱鬧非凡，堪稱金馬夜裡另一場吸睛焦點。

