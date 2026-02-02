同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁

娛樂中心／施郁韻報導

具俊曄穿著27年前大S送的大衣現身金寶山。（圖／記者趙于瑩攝影）

大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。

陶晶瑩發文寫下，2日一早便從台北出發前往金山，「一路上的淒風苦雨、海面波濤洶湧，很難想像大S的老公具俊曄是如何每天走過這孤獨的千山萬水。」

陶晶瑩表示，親友齊聚一堂，為了悼念美麗的大S，也一起見證了具為她設計的銅像「一個仰望著台北方向的純真少女」。陶晶瑩透露，具俊曄穿著27年前大S送的大衣，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。無情的風雨灑落在每個人的身上，在小S和蔡康永含淚又穿插幽默的主持下，「大家才發現，思念只會越來越長」。

陶晶瑩提到，好不容易回到台北，準備依照大S的心願，與親友輕鬆聚餐，小S直言「這才是姐姐想要的氣氛」，沒想到手機傳來訊息告知袁惟仁離世，讓她再度潰堤。

陶晶瑩形容，下午才剛哭過的雙眼，又止不住流眼淚，「小胖啊，你真的⋯唉，我知道你累了，也知道家人的辛苦，只是曾經有過一點點期盼，以為你會再回來、一起唱歌、打麻將，互相虧一下⋯」。陶晶瑩也感謝袁惟仁「謝謝你曾經寫過那麼美的歌，謝謝你願意配合在星光大道搭嘴鼓、謝謝你對創作的堅持，謝謝你」。

